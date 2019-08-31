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Напротив «Мосфильма» появились «звёзды» Ксении Раппопорт и Павла Лунгина

31 августа
2019 год

Новости кино >>
31 августа 2019
На Площади звёзд российского кинематографа, напротив «Мосфильма», состоялась торжественная церемония закладки именных плит актрисы Ксении Раппопорт и режиссёра Павла Лунгина. Они оставили на «звёздах» свои автографы и отпечатки ладоней, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

«Спасибо всем огромное, спасибо Гильдии актёров кино, Союзу кинематографистов РФ за этот выбор, за эту честь. В жизни самое главное - это компания, с ней можно решиться на что угодно, с ней не страшно и "лечь" на эту прекрасную аллею», – цитирует ТАСС Раппопорт.


«Мы с Ксенией вошли в период "окаменелостей", мы почти динозавры. Надеюсь, что это не помешает нам быть такими же живыми. Я столько лет работал на "Мосфильме", рад, что теперь здесь появилась моя "звезда"», – приводит агентство слова Лунгина.

Открытие Площади звезд российского кино состоялось 25 июня 2001 года в дни проведения XXIII Московского международного кинофестиваля. Тогда была установлена первая памятная плита, на которой Никита Михалков оставил отпечаток своей руки и автограф. На аллеях площади также установлены именные плиты Георгия Данелии, Александра Абдулова, Армена Джигарханяна, Элины Быстрицкой, Олега Басилашвили, Вячеслава Тихонова, Лии Ахеджаковой, Николая Караченцова и многих других.
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