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В Выборге стартовали съёмки музыкальной сказки «Огниво»

31 августа
2019 год

Новости кино >>
31 августа 2019
В Выборге стартовали съёмки музыкальной сказки Анджея Петраса «Огниво» по мотивам произведения Андерсена. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook исполнительница одной из ролей Ольга Лапшина.

«А давно я тарелки-то не била... Первый съёмочный день музыкального к/ф "Огниво". Красиво. Долго. Сказочно», — написала актриса.

В Выборге стартовали съёмки музыкальной сказки «Огниво»
фото: facebook.com

Съёмочная группа ориентируется на европейские и советские традиции музыкального фильма, компьютерной графики будет не очень много. Помимо Лапшиной, в картине заняты Полина Войченко, Антон Адасинский, Алексей Демидов, Юлия Ауг и Сергей Барковский.

Продюсером выступает Анастасия Разлогова. За производство отвечают студии «Дуремар Пикчерз», «Камертон-Фильм-Русь» и «Ленфильм». Релиз запланирован на декабрь 2020 года. Производственный бюджет – 110 млн рублей.
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В Выборге стартовали съёмки музыкальной сказки «Огниво» фотографии
В Выборге стартовали съёмки музыкальной сказки «Огниво» фотографии
В Выборге стартовали съёмки музыкальной сказки «Огниво» фотографии
В Выборге стартовали съёмки музыкальной сказки «Огниво» фотографии
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