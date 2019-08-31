В Выборге стартовали съёмки музыкальной сказки «Огниво»

В Выборге стартовали съёмки музыкальной сказки Анджея Петраса
«Огниво
» по мотивам произведения Андерсена
. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook
исполнительница одной из ролей Ольга Лапшина
.
«А давно я тарелки-то не била... Первый съёмочный день музыкального к/ф "Огниво". Красиво. Долго. Сказочно», —
написала актриса.
Съёмочная группа ориентируется на европейские и советские традиции музыкального фильма, компьютерной графики будет не очень много. Помимо Лапшиной, в картине заняты Полина Войченко
, Антон Адасинский
, Алексей Демидов
, Юлия Ауг
и Сергей Барковский
.
Продюсером выступает Анастасия Разлогова
. За производство отвечают студии «Дуремар Пикчерз», «Камертон-Фильм-Русь» и «Ленфильм». Релиз запланирован на декабрь 2020 года. Производственный бюджет – 110 млн рублей.