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Жизни Владимира Стеклова, Сергея Сосновского и Александра Робака переплелись после судьбоносной перестрелки

4 августа
2019 год

Новости кино >>
4 августа 2019
Кино-театр.ру представляет свежий трейлер к авантюрной драме «В Кейптаунском порту» режиссёра Александра Велединского («Географ глобус пропил»).


Моряк, Пахан и Салажонок. Они встретились лицом к лицу лишь однажды - летом 1945 года, на Дальнем Востоке, с оружием в руках и с серьезными намерениями. Минутная встреча круто изменила жизнь каждого. Прошло много лет и наступил день…
Моряк состарился - врачи обещают скорую смерть, но у него есть незаконченные дела и в этот день он сбегает из больницы.
Пахан, оставив многочисленное потомство в живописном Кейптауне, давно умер. Своим завещанием он запретил на протяжении 10 лет двум враждующим кланам своей семьи вредить друг другу. Но срок перемирия подходит к концу, и наступает этот день, которого дети и внуки Пахана давно ждут.
Салажонок стал знаменитым писателем и драматургом. Он пишет пьесы, ездит на гастроли и дает интервью. Но в этот день в его квартиру пробирается неизвестный мужчина, которому приказано убить старого Салажонка.
Только кажется, что три героя повествования никак не связаны друг с другом. На самом деле их судьбы тесно переплетаются самим причудливым образом, как оно и бывает в жизни. Только надо все-таки выяснить: что же произошло между Моряком, Паханом И Салажонком? В этот день, вчера; десятилетие, полвека назад, летом 1945-го?…на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге, в Севастополе, В Кейптаунском порту?…

Жизни Владимира Стеклова, Сергея Сосновского и Александра Робака переплелись после судьбоносной перестрелки

Главные роли в ленте сыграли Евгений Ткачук, Владимир Стеклов, Сергей Сосновский, Александр Робак, Виктор Раков, Юрий Кузнецов, Юлия Ауг, Максим Лагашкин, Виталий Кищенко, Анна Уколова, Виталий Хаев, Варвара Смирнова-Несвицкая, Яков Шамшин, Владимир Шабельников, Юрий Ваксман, Виктория Смирнова, Анфиса Черных, Данил Стеклов, Арсений Робак, Филипп Ершов, Дмитрий Савельев и Наталья Щербакова.

Согласно пресс-релизу кинокомпании «Марс Медиа», «встреча зрителя с героями приключенческой, авантюрной истории, рассказанной Александром Велединским, подарит зрителю счастливую возможность вместе с персонажами совершить «мифический подвиг» и осознать себя как «человека действующего». Миф Велединского «В Кейптаунском порту» дает зрителю возможность лучше понять самого себя, увидеть новые горизонты, по-новому ощутить и почувствовать радостный вкус каждого мига жизни. Для кого-то это будет история жизни трех чудаков, для кого-то криминальная сага, для кого-то трагикомедия, для кого-то - история о неизбежности мировой и личной судьбы, о взаимосвязи всего со всем: страны и человека, человека и космоса… о коллективной ответственности всего и каждого за себя и за другого».

Картина «В Кейптаунском порту» выйдет в прокат уже 29 августа.
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В Кейптаунском порту

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Жизни Владимира Стеклова, Сергея Сосновского и Александра Робака переплелись после судьбоносной перестрелки фотографии
Жизни Владимира Стеклова, Сергея Сосновского и Александра Робака переплелись после судьбоносной перестрелки фотографии
Жизни Владимира Стеклова, Сергея Сосновского и Александра Робака переплелись после судьбоносной перестрелки фотографии
Жизни Владимира Стеклова, Сергея Сосновского и Александра Робака переплелись после судьбоносной перестрелки фотографии
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