Жизни Владимира Стеклова, Сергея Сосновского и Александра Робака переплелись после судьбоносной перестрелки

Кино-театр.ру
представляет свежий трейлер к авантюрной драме «В Кейптаунском порту»
режиссёра Александра Велединского
(«Географ глобус пропил»
).
Моряк, Пахан и Салажонок. Они встретились лицом к лицу лишь однажды - летом 1945 года, на Дальнем Востоке, с оружием в руках и с серьезными намерениями. Минутная встреча круто изменила жизнь каждого. Прошло много лет и наступил день…
Моряк состарился - врачи обещают скорую смерть, но у него есть незаконченные дела и в этот день он сбегает из больницы.
Пахан, оставив многочисленное потомство в живописном Кейптауне, давно умер. Своим завещанием он запретил на протяжении 10 лет двум враждующим кланам своей семьи вредить друг другу. Но срок перемирия подходит к концу, и наступает этот день, которого дети и внуки Пахана давно ждут.
Салажонок стал знаменитым писателем и драматургом. Он пишет пьесы, ездит на гастроли и дает интервью. Но в этот день в его квартиру пробирается неизвестный мужчина, которому приказано убить старого Салажонка.
Только кажется, что три героя повествования никак не связаны друг с другом. На самом деле их судьбы тесно переплетаются самим причудливым образом, как оно и бывает в жизни. Только надо все-таки выяснить: что же произошло между Моряком, Паханом И Салажонком? В этот день, вчера; десятилетие, полвека назад, летом 1945-го?…на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге, в Севастополе, В Кейптаунском порту?…
Главные роли в ленте сыграли Евгений Ткачук
, Владимир Стеклов
, Сергей Сосновский
, Александр Робак
, Виктор Раков
, Юрий Кузнецов
, Юлия Ауг
, Максим Лагашкин
, Виталий Кищенко
, Анна Уколова
, Виталий Хаев
, Варвара Смирнова-Несвицкая
, Яков Шамшин
, Владимир Шабельников
, Юрий Ваксман
, Виктория Смирнова
, Анфиса Черных
, Данил Стеклов
, Арсений Робак
, Филипп Ершов
, Дмитрий Савельев
и Наталья Щербакова
.
Согласно пресс-релизу кинокомпании «Марс Медиа», «встреча зрителя с героями приключенческой, авантюрной истории, рассказанной Александром Велединским, подарит зрителю счастливую возможность вместе с персонажами совершить «мифический подвиг» и осознать себя как «человека действующего». Миф Велединского «В Кейптаунском порту» дает зрителю возможность лучше понять самого себя, увидеть новые горизонты, по-новому ощутить и почувствовать радостный вкус каждого мига жизни. Для кого-то это будет история жизни трех чудаков, для кого-то криминальная сага, для кого-то трагикомедия, для кого-то - история о неизбежности мировой и личной судьбы, о взаимосвязи всего со всем: страны и человека, человека и космоса… о коллективной ответственности всего и каждого за себя и за другого
».
Картина «В Кейптаунском порту»
выйдет в прокат уже 29 августа.