Риз Уизерспун приглянулся фантастический фильм

Риз Уизерспун сыграет главную роль в научно-фантастической ленте «Пиротехники
» (Pyros), которую сама же спродюсирует.
Согласно Deadline
, картину поставит Саймон Кинберг
по рассказу Томаса Пирса
«Медлительный человек
» (The Tardy Man), опубликованном в журнале New Yorker в 2018-м. Сценарий напишет сам автор первоисточника.
Зрителям поведают о группе людей в защитных костюмах, соединённых с их позвоночниками. Они работают на корпорацию, спасая вещи богачей, когда их дома горят. Им строго запрещено отклоняться от своих миссий, даже когда другие люди находятся в опасности. Главный герой решает сделать исключение из этого правила.