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Риз Уизерспун приглянулся фантастический фильм

4 августа
2019 год

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4 августа 2019
Риз Уизерспун сыграет главную роль в научно-фантастической ленте «Пиротехники» (Pyros), которую сама же спродюсирует.


Согласно Deadline, картину поставит Саймон Кинберг по рассказу Томаса Пирса «Медлительный человек» (The Tardy Man), опубликованном в журнале New Yorker в 2018-м. Сценарий напишет сам автор первоисточника.

Зрителям поведают о группе людей в защитных костюмах, соединённых с их позвоночниками. Они работают на корпорацию, спасая вещи богачей, когда их дома горят. Им строго запрещено отклоняться от своих миссий, даже когда другие люди находятся в опасности. Главный герой решает сделать исключение из этого правила.
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Риз Уизерспун приглянулся фантастический фильм фотографии
Риз Уизерспун приглянулся фантастический фильм фотографии
Риз Уизерспун приглянулся фантастический фильм фотографии
Риз Уизерспун приглянулся фантастический фильм фотографии
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