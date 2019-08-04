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Джеймс Марсден и Эмбер Херд вступили в «Противостояние»

4 августа
2019 год

Новости кино >>
4 августа 2019
Джеймс Марсден, Эмбер Херд, Одесса ЯнгНация убийц») и Генри ЗагаЛюди Икс: Новые мутанты») присоединились к команде десятисерийной адаптации постапокалиптического романа Стивена Кинга «Противостояние», уверяет THR.

По сюжету оригинала, который уже экранизировали в 1994-м, на секретной базе происходит утечка смертельного вируса. Весь штат лаборатории погибает на рабочих местах. Выживает только один из охранников вместе с женой и ребёнком. Однако его освобождение с базы стоит жизни тысячам людей: вирус вызывает страшную эпидемию. Немногие уцелевшие разделились на два лагеря. Одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к загадочному Чёрному человеку, который стремился к мировому господству.


Стью Редмана, у которого обнаружился иммунитет к вирусу, воплотит Марсден, Херд досталась роль напарницы антагониста Рэндалла Флэгга, Янг станет беременной студенткой Фрэнни Голдсмит, а Зага сыграет глухонемого Ника Андроса.

Об экранизации романа заговорили пять лет назад. Тогда на роль Рэндалла Флэгга претендовал Мэттью Макконахи, сыгравший его впоследствии в «Тёмной башне». С тех пор у руля остался только Джош Бун, который по своему сценарию вместо полнометражной версии поставит сериал. Премьеру «Противостояния» следует ожидать на стриминговом сервисе CBS All Access в 2020 году.
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Ссылки по теме
Франшиза по роману Стивена Кинга «Противостояние»
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