Джеймс Марсден и Эмбер Херд вступили в «Противостояние»

Джеймс Марсден
, Эмбер Херд
, Одесса Янг
(«Нация убийц
») и Генри Зага
(«Люди Икс: Новые мутанты
») присоединились к команде десятисерийной адаптации постапокалиптического романа Стивена Кинга «Противостояние»
, уверяет THR
.
По сюжету оригинала, который уже экранизировали в 1994-м, на секретной базе происходит утечка смертельного вируса. Весь штат лаборатории погибает на рабочих местах. Выживает только один из охранников вместе с женой и ребёнком. Однако его освобождение с базы стоит жизни тысячам людей: вирус вызывает страшную эпидемию. Немногие уцелевшие разделились на два лагеря. Одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к загадочному Чёрному человеку, который стремился к мировому господству.
Стью Редмана, у которого обнаружился иммунитет к вирусу, воплотит Марсден, Херд досталась роль напарницы антагониста Рэндалла Флэгга, Янг станет беременной студенткой Фрэнни Голдсмит, а Зага сыграет глухонемого Ника Андроса.
Об экранизации романа заговорили пять лет назад. Тогда на роль Рэндалла Флэгга претендовал Мэттью Макконахи
, сыгравший его впоследствии в «Тёмной башне
». С тех пор у руля остался только Джош Бун
, который по своему сценарию вместо полнометражной версии поставит сериал. Премьеру «Противостояния» следует ожидать на стриминговом сервисе CBS All Access в 2020 году.