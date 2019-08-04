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Галь Гадот сыграет Хеди Ламарр в мини-сериале

4 августа
2019 год

Новости кино >>
4 августа 2019
Галь Гадот перевоплотится в блистательную Хеди Ламарр в биографическом мини-сериале, который выйдет на канале Showtime. Об этом сообщает Deadline.


Для «Чудо-женщины» это будет первый опыт работы на телевидении. Продюсерами безымянного телешоу о голливудской звезде выступают Сара ТримЛюбовники») и Уоррен ЛиттлфилдРассказ служанки»).

Хеди Кислер (чей псевдоним «Ламарр» был придуман главой киностудии MGM Луисом Б. Майером) сбежала из оккупированной Гитлером Австрии в США и стала одной из самых ярких кинозвезд Голливуда 1940-1950-х годов. Также, в свободное от съёмок время, она приняла участие в научных исследованиях, которые привели к открытиям, изменившим жизнь человечества и заложившим основу для создания Wi-Fi и Bluetooth.
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