Галь Гадот сыграет Хеди Ламарр в мини-сериале

Галь Гадот
перевоплотится в блистательную Хеди Ламарр
в биографическом мини-сериале, который выйдет на канале Showtime. Об этом сообщает Deadline
.
Для «Чудо-женщины
» это будет первый опыт работы на телевидении. Продюсерами безымянного телешоу о голливудской звезде выступают Сара Трим
(«Любовники
») и Уоррен Литтлфилд
(«Рассказ служанки
»).
Хеди Кислер (чей псевдоним «Ламарр» был придуман главой киностудии MGM Луисом Б. Майером
) сбежала из оккупированной Гитлером Австрии в США и стала одной из самых ярких кинозвезд Голливуда 1940-1950-х годов. Также, в свободное от съёмок время, она приняла участие в научных исследованиях, которые привели к открытиям, изменившим жизнь человечества и заложившим основу для создания Wi-Fi и Bluetooth.