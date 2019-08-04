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Наташа Макэлхоун превратится в Кортану

4 августа
2019 год

Новости кино >>
4 августа 2019
Стал известен актёрский состав грядущего сериала Showtime по игровой вселенной Halo. По информации Variety, компанию Пабло Шрайберу, который наденет шлем Мастера Чифа, и дебютантке Ёрин Ха составят Наташа Макэлхоун, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач и Кейт Кеннеди.

Зрителям поведают о глобальном конфликте человечества с инопланетной угрозой под названием Ковенант. Съёмки стартуют в Будапеште осенью текущего года.

Наташа Макэлхоун превратится в Кортану

Макэлхоун предстанет в качестве ИИ-помощницы Мастера Чифа Кортаны и доктора Кэтрин Халси, создательницы проекта SPARTAN-II и прообраза Кортаны. Азми станет адмиралом Космического Командования Объединённых Наций Маргарет Парангоски. Что касается остальных актёров, то им достались роли спартанцев.

Первый сезон телешоу будет включать десять эпизодов. Шоураннерами числятся Стивен Кэйн и Кайл Киллен, исполнительными продюсерами выступают Джастин Фалвей, Скотт Пеннингтон и Дэррил Фрэнк, а режиссёрское кресло займёт Отто Баферст. Съёмки адаптации, за чьё производство отвечают Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV, стартуют осенью в Будапеште, премьеру следует ожидать в 2020-м.
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