Умер Вилли Токарев

Сегодня, 4 августа
, в возрасте 84
лет умер известный исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев
.
Согласно ТАСС
, смерть певца подтвердил его Артём Токарев
. «Моего папы больше с нами нет, сейчас решаем вопрос с прощанием и похоронами», —
сообщил он агентству.
Вилен Иванович Токарев
родился 11 ноября 1934
года на хуторе Чернышов Краснодарского края. Учился в Музыкальном училище при Консерватории им. Римского-Корсакова в Ленинграде. Был музыкантом в лучших джазовых оркестрах — у Анатолия Кролла
, Бориса Рычкова
, пел в симфоджазовом ансамбле Жана Татляна
под управлением Григория Клеймица
, в ансамбле «Дружба» под управлением Александра Броневицкого
с участием Эдиты Пьехи
. С 1974-го проживал в США. В 1989-1990-х приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительство.
С кино был связан с конца 80-х. Музыканта можно увидеть в небольших ролях в таких фильмах и сериалах, как «Супермент
», «Олигарх
», «Провинциалы
», «Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя
», «Даша Васильева. Любительница частного сыска-2
», «Дневной дозор
» и другие.