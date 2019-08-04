Умер Вилли Токарев

ревью

Певцу было 84 года.

История кино

Виктор Смирнов: от Диснея к «Союзмультфильму» и далее – в забвение…

Его имя было безжалостно замарано, в театре – оставлено без внимания, а затем – и вовсе смыто с «целлулоида» истории.