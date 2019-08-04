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Умер Вилли Токарев

4 августа
2019 год

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4 августа 2019
Сегодня, 4 августа, в возрасте 84 лет умер известный исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев.

Согласно ТАСС, смерть певца подтвердил его Артём Токарев. «Моего папы больше с нами нет, сейчас решаем вопрос с прощанием и похоронами», — сообщил он агентству.


Вилен Иванович Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышов Краснодарского края. Учился в Музыкальном училище при Консерватории им. Римского-Корсакова в Ленинграде. Был музыкантом в лучших джазовых оркестрах — у Анатолия Кролла, Бориса Рычкова, пел в симфоджазовом ансамбле Жана Татляна под управлением Григория Клеймица, в ансамбле «Дружба» под управлением Александра Броневицкого с участием Эдиты Пьехи. С 1974-го проживал в США. В 1989-1990-х приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительство.

С кино был связан с конца 80-х. Музыканта можно увидеть в небольших ролях в таких фильмах и сериалах, как «Супермент», «Олигарх», «Провинциалы», «Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя», «Даша Васильева. Любительница частного сыска-2», «Дневной дозор» и другие.
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Умер Вилли Токарев фотографии
Умер Вилли Токарев фотографии
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