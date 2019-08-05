Найден режиссёр для «Истории Лизи»

Чилиец Пабло Ларрайн
(«Джеки
») назначен режиссёром восьмисерийной экранизации романа Стивена Кинга
«История Лизи
» с Джулианной Мур
в главной роли, уверяет издание The Boston Globe
.
Сериал заказал онлайн-кинотеатр Apple. Продюсерские функции взяли на себя Кинг (он же напишет сценарий), Мур и Джей Джей Абрамс
вместе со своей компанией Bad Robot Productions.
Кинг посвятил роман, изданный в 2006 году, супруге Табите
. Это рассказ о вдове известного писателя Скотта Лэндона, которая спустя два года после его смерти всё ещё никак не может привыкнуть жить без него и сталкивается с целым букетом проблем. У старшей сестры психическое обострение, самой героине докучают литературоведы, стремящиеся заполучить наследие Скотта, да ещё её начинают преследовать незнакомец и нечто зловещее, прозванное мужем Длинным Мальчиком.