Комедию «Как отделаться от парня за десять дней» перенесут на малый экран

Популярную романтическую комедию нулевых «Как отделаться от парня за десять дней
» перезапустят для малого экрана. Об этом сообщил
в своём твиттере Гай Брэнам
(«Проект Минди
»), которого стрим-сервис Джеффри Катценберга
Quibi и студия Paramaunt попросили написать сценарий для многосерийного ребута.
В оригинале, поставленном в 2003-м Доналдом Петри
, главные роли исполнили Мэттью Макконахи
и Кейт Хадсон
. По сюжету на очередной планёрке одного гламурного журнала главный редактор предупреждает свою подчинённую, журналистку Энди Андерсон, о том, что если она не напишет что-то особенное, то будет уволена. Тогда Энди предлагает экстравагантную статью «Как отделаться от парня за 10 дней», и для пущей достоверности решает провести эксперимент на себе: она влюбит в себя какого-нибудь мужчину и избавится от него за десять дней, копируя поведение своей лучшей подруги, от которой недавно ушёл любимый. Однако в эксперимент вмешиваются настоящие чувства.
Как уточняет TVLine
, в сериале зрителям поведают о колумнистке онлайн-издания и рекламном агенте, которые должны доказать, что способны быть моногамными. Пока неизвестно, кто заменит Макконахи и Хадсон.