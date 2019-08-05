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Комедию «Как отделаться от парня за десять дней» перенесут на малый экран

5 августа
2019 год

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5 августа 2019
Популярную романтическую комедию нулевых «Как отделаться от парня за десять дней» перезапустят для малого экрана. Об этом сообщил в своём твиттере Гай БрэнамПроект Минди»), которого стрим-сервис Джеффри Катценберга Quibi и студия Paramaunt попросили написать сценарий для многосерийного ребута.

Комедию «Как отделаться от парня за десять дней» перенесут на малый экран

В оригинале, поставленном в 2003-м Доналдом Петри, главные роли исполнили Мэттью Макконахи и Кейт Хадсон. По сюжету на очередной планёрке одного гламурного журнала главный редактор предупреждает свою подчинённую, журналистку Энди Андерсон, о том, что если она не напишет что-то особенное, то будет уволена. Тогда Энди предлагает экстравагантную статью «Как отделаться от парня за 10 дней», и для пущей достоверности решает провести эксперимент на себе: она влюбит в себя какого-нибудь мужчину и избавится от него за десять дней, копируя поведение своей лучшей подруги, от которой недавно ушёл любимый. Однако в эксперимент вмешиваются настоящие чувства.

Как уточняет TVLine, в сериале зрителям поведают о колумнистке онлайн-издания и рекламном агенте, которые должны доказать, что способны быть моногамными. Пока неизвестно, кто заменит Макконахи и Хадсон.
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Комедию «Как отделаться от парня за десять дней» перенесут на малый экран фотографии
Комедию «Как отделаться от парня за десять дней» перенесут на малый экран фотографии
Комедию «Как отделаться от парня за десять дней» перенесут на малый экран фотографии
Комедию «Как отделаться от парня за десять дней» перенесут на малый экран фотографии
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