Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен создадут сериал

Сильвестр Сталлоне
и Дольф Лундгрен
вновь поработают вместе. На сей раз актёры займутся многосерийным боевиком «Международный
» (The International).
Согласно Deadline
, в новом телешоу Лундгрен воплотит образ агента под прикрытием, работающего на ООН. Сталлоне числится продюсером и постановщиком пилота. Кен Сенцел
(«Числа
») выступит сценаристом и шоураннером.
«Я и моя студия Balboa Productions рады объявить об этом невероятном новом шоу под названием The International. Это будет фантастическая работа с моим старым и очень жёстким партнёром по боксёрскому рингу Дольфом Лундгреном», —
заявил Сильвестр Сталлоне.
Права на показ сериала приобрели телесети NBC, Fox и CBS). Им также заинтересовались стриминговые сервисы Netflix и Apple.