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Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен создадут сериал

5 августа
2019 год

Новости кино >>
5 августа 2019
Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен вновь поработают вместе. На сей раз актёры займутся многосерийным боевиком «Международный» (The International).

Согласно Deadline, в новом телешоу Лундгрен воплотит образ агента под прикрытием, работающего на ООН. Сталлоне числится продюсером и постановщиком пилота. Кен СенцелЧисла») выступит сценаристом и шоураннером.


«Я и моя студия Balboa Productions рады объявить об этом невероятном новом шоу под названием The International. Это будет фантастическая работа с моим старым и очень жёстким партнёром по боксёрскому рингу Дольфом Лундгреном», — заявил Сильвестр Сталлоне.

Права на показ сериала приобрели телесети NBC, Fox и CBS). Им также заинтересовались стриминговые сервисы Netflix и Apple.
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