Максим Дахненко и Эдуард Флёров станут «Адмиралами района»

По сюжету в крупном торговом центре бывший полковник МВД Игнатьев ценой свой жизни предотвращает теракт. Для ФСБ и особенно для друга погибшего — майора Андрея Девятова (Дахненко) — делом части становится раскрытие преступления, произошедшего в самом криминогенном районе города — Новоадмиралтейском. Девятов выходит на след предполагаемого исполнителя теракта, но во время погони за ним происходит ДТП, в которое попадает дочь авторитетного чиновника и бизнесмена Круглова (Алексей Фалилеев). Круглов добивается увольнения Девятова из ФСБ. Тем временем, руководство местного полицейского управления явно попустительствует и, очевидно, погрязло в коррупции. Чтобы доказать это генералу Рубцову (Никитин), необходимо собрать команду новых, не замешанных в коррупции, оперативников. Так появляются «адмиралы района». Бывший руководитель Девятова Старыгин (Коровниченко) способствует переводу своего подопечного в полицию на должность начальника Новоадмиралтейского УМВД. Так он становится одним из «адмиралов района» и продолжает разбираться в деле о теракте, правда теперь с другой стороны.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
«Я благодарен создателям проекта за оказанное доверие, ведь получить одну из главных ролей — это сумасшедший подарок судьбы. Тем более, что мой персонаж Андрей Девятов — положительный герой, а в моей кинобиографии это редкость. Поэтому работать вдвойне приятнее. Первые дни, первые дубли, первые серии это очень тяжёлый труд по созданию образа, его существования, отношений с героями, его места в жизни и в череде событий. Пять героев, пять настоящих мужиков, которые делают свою работу, и делают её помня о своей чести и достоинстве. Вот чем мне это интересно. Помимо долга, есть ещё поступки по совести, по справедливости. Ну и, конечно, огромное значение играет то, кто становится твоим партнёром по съёмочной площадке. С Эдуардом Флёровым и Зазой Чантурия мы работали и знаем друг друга, что очень помогает. Но и Георгий Болонев, и Денис Васильев оказались ребятами "с нашего двора". Я всегда осторожен в прогнозах, но без веры, что у нас всё получится, работать не стоит. А мы в это верим», — рассказал Максим Дахненко.
Съёмки сериала пройдут в Санкт-Петербурге. Помимо привычной архитектуры северной столицы, создатели будут задействовать «новый» Петербург: новостройки Приморского района, намывную территорию Васильевского острова — так называемый «Морской фасад», внутригородскую магистраль «Западный Скоростной Диаметр» и небоскрёб «Лахта Центр» со штаб-квартирой группы «Газпром».