Офлайн-премьера совместного проекта Кино-театр.ру и канала «Продвижение» «Деконструкция» состоялась в рамках «Душоновских манёвров»

Офлайн-премьера проекта об истории в мировом кинематографе «Деконструкция» состоялась в рамках XXI военно-исторического фестиваля «Душоновские манёвры
». Участники смотра смогли первыми увидеть новые серии проекта, в которых историк-писатель Клим Жуков
рассказывает о последнем фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный»
. Почему великий режиссёр был уверен, что «историю будут знать по кинокартинкам»
? Зачем в период Великой отечественной войны понадобилось снимать эпопею об Иване Грозном? За что наградил и наказал создателей картины Иосиф Сталин
?
Специальные показы «Деконструкции» вошли в программу научной конференции, приуроченной к 140-летию Иосифа Сталина. Новые показы также запланированы в рамках программы фестиваля 24-25 августа в усадьбе Гребнево, городской округ Щёлково, Московская область.
Первая серия проекта «Деконструкция», посвящённая первому сезону британского сериала «Последнее королевство
», доступна для бесплатного просмотра на официальном YouTube-канале
сайта kino-teatr.ru
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«Душоновские манёвры» проводятся с 1998 года. Смотр является одним из первых в России и старейших в Европе военно-исторических фестивалей. Основные особенности события – мультиэпоховость, интерактивность. Ежегодно в программе фестиваля показательные турниры и поединки, реконструкции разных исторических эпох, конное шоу, выставка военной и ретротехники, гастрономические мероприятия, исторические кинопоказы. В 2019-м генеральным информационным партнёром фестиваля выступает телеканал «Продвижение».