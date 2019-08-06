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Павел Вишняков стал «Опером по вызову»

6 августа
2019 год

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6 августа 2019
Украинский сериал о доблестном оперативнике Трофимове «Опер по вызову» впервые покажут на российском телевидении. Детектив стартует 8 августа в 14.00 на «Че!», уточняет пресс-служба телеканала.

Павел Вишняков стал «Опером по вызову»
фото: Пресс-служба телеканала «Че!»

По сюжету невеста оперативника Артёма Трофимова (Павел Вишняков) трагически погибает, и теперь он одержим желанием разыскать и наказать убийцу. Так он приходит работать в департамент криминальной разведки. Талантливый манипулятор, шпион и мастер перевоплощений, он распутывает сложные дела, долгое время считавшиеся «висяками». Помогают ему психолог-криминалист Лидия (Слава Красовская) и аналитик Слава (Артём Мартынишин). Однако в работе даже такой слаженной команды бывают сбои. И сможет ли Трофимов всё же найти убийцу своей возлюбленной?

В сериале Тараса Ткаченко также играют Александр Пожарский, Александр Игнатуша и другие актёры.
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Павел Вишняков стал «Опером по вызову» фотографии
Павел Вишняков стал «Опером по вызову» фотографии
Павел Вишняков стал «Опером по вызову» фотографии
Павел Вишняков стал «Опером по вызову» фотографии
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