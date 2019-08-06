Павел Вишняков стал «Опером по вызову»

Украинский сериал о доблестном оперативнике Трофимове «Опер по вызову» впервые покажут на российском телевидении. Детектив стартует 8 августа в 14.00 на «Че!», уточняет пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала «Че!»
По сюжету невеста оперативника Артёма Трофимова (Павел Вишняков) трагически погибает, и теперь он одержим желанием разыскать и наказать убийцу. Так он приходит работать в департамент криминальной разведки. Талантливый манипулятор, шпион и мастер перевоплощений, он распутывает сложные дела, долгое время считавшиеся «висяками». Помогают ему психолог-криминалист Лидия (Слава Красовская) и аналитик Слава (Артём Мартынишин). Однако в работе даже такой слаженной команды бывают сбои. И сможет ли Трофимов всё же найти убийцу своей возлюбленной?