Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Вера Шпак устроилась «Няней» в семью Дмитрия Пчелы и Надежды Бахтиной

6 августа
2019 год

Новости кино >>
6 августа 2019
Валентин Донсков приступил к съёмкам четырёхсерийной мелодрамы «Няня» с Дмитрием Пчелой, Надеждой Бахтиной и Верой Шпак в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Вера Шпак устроилась «Няней» в семью Дмитрия Пчелы и Надежды Бахтиной
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету глава крупной компании Кирилл (Пчела) и его жена Ольга (Бахтина) решают поменять детям няню. Семья живёт в огромном доме, и Ольге, хоть она и посвящает себя целиком мужу и малышам, одной не справиться. Предыдущая няня категорически не устраивала главу семьи, а Ольга привыкла всегда и во всём соглашаться с любимым мужем. И вот в доме появляется новая няня Мария. Ольге девушка не очень нравится, но Кирилл настаивает на её кандидатуре. Хозяйка дома замечает, что Мария уделяет пристальное внимание не только детям, но и главе семьи. Постепенно Ольга догадывается о том, что есть некая история из прошлого, которая связывает няню и Кирилла. Она понимает, что оказалась в центре тайной интриги, но кто на самом деле её затеял? Какую тайну скрывает новая няня? Почему Кирилл делает вид, что они не знакомы? И зачем он привёл в дом Марию и доверил ей детей?

«Моя Ольга живёт интересами мужа и детей, полностью доверяет своему мужчине и людям вокруг. Мы с ней очень похожи – я такая же открытая и доверчивая. Но после предательства в собственном доме она становится другой – более решительной, жёсткой, самостоятельной. Она уже не смотрит на мир сквозь розовые очки и способна отличить правду от лжи», – рассказала о своей героине Надежда Бахтина.

Вера Шпак устроилась «Няней» в семью Дмитрия Пчелы и Надежды Бахтиной
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам Веры Шпак, «Мария живёт одной целью – отомстить человеку, который разрушил её жизнь. Отомстить ему через его семью – жену и детей. Но в глубине души она не до конца ожесточилась, поэтому ей трудно следовать своему плану. Мария – неоднозначный персонаж, безумно интересно было её играть».

«Это история о том, что рядом с вами всегда может оказаться чудовище, которое будет улыбаться в глаза, а в самый неожиданный момент проявит свою истинную сущность. Незнакомый человек может оказаться вдруг близким и помочь в критической ситуации, а близкий человек окажется чудовищем. Таков мой Кирилл. С каждой серией всё больше исчезает его маска светлого прекрасного человека и проявляется змеиная натура. Следить за этой трансформацией безумно интересно», – поведал о своём персонаже Дмитрий Пчела.
версия для печати
Ссылки по теме
Стартовали съёмки «Иллюзии счастья» с Юрием Батуриным и Андреем Фроловым
Стартовали съёмки мелодрамы «Вера»
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Надежда БахтинаВалентин ДонсковДмитрий ПчелаВера Шпак
фильмы
Няня

фотографии >>
Вера Шпак устроилась «Няней» в семью Дмитрия Пчелы и Надежды Бахтиной фотографии
Вера Шпак устроилась «Няней» в семью Дмитрия Пчелы и Надежды Бахтиной фотографии
Вера Шпак устроилась «Няней» в семью Дмитрия Пчелы и Надежды Бахтиной фотографии
Вера Шпак устроилась «Няней» в семью Дмитрия Пчелы и Надежды Бахтиной фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Березин
5 августа ушёл из жизни композитор, певец Сергей Березин.
Вилли Токарев
4 августа ушёл из жизни певец Вилли Токарев.
Анатолий Гуляев
2 августа ушёл из жизни актёр, театральный деятель Анатолий Гуляев.
Александра Стрельченко
2 августа ушла из жизни певица Александра Стрельченко.
Мария Баскова
1 августа ушла из жизни актриса Мария Баскова.

День рождения >>

Валерий Астахов
Дмитрий Богданов
Игорь Гаспарян
Софья Каштанова
Ксения Князева
Мария Леонова
Марина Могилевская
Ирина Рахманова
Янина Студилина
Люсиль Болл
Мелисса Джордж
Роберт Митчум
Джейсон О'Мара
Оливер Тобиас
Вера Фармига
Катрин Хикс
все родившиеся 6 августа >>

Афиша кино >>

Дора и Затерянный город
приключения, семейное кино
Австралия, США, 2019
Однажды в Голливуде
драма, комедия, триллер
США, 2019
Плюс один
комедия
США, 2019
Страшные истории для рассказа в темноте
фильм ужасов, экранизация
США, 2019
BTS: Открой свою душу. Фильм
музыкальный фильм
Южная Корея, 2019
Оленья кожа
комедия
Франция, 2019
Как отмыть миллион
комедия
Канада, 2018
Вельзевул
детектив, фильм ужасов
Мексика, 2017
Гив ми либерти
комедия
США, 2019
Маленькое красное платье
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, детектив, приключения
США, 2019
Добро пожаловать в Рим
комедия
Италия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

Офлайн-премьера совместного проекта Кино-театр.ру и канала «Продвижение» «Деконструкция» состоялась в рамках «Душоновских манёвров»
Новости кино
Офлайн-премьера совместного проекта Кино-театр.ру и канала «Продвижение» «Деконструкция» состоялась в рамках «Душоновских манёвров»
На фестивале были показаны новые серии проекта, посвящённые последнему фильму Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный».
1 комментарий
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен