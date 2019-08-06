Вера Шпак устроилась «Няней» в семью Дмитрия Пчелы и Надежды Бахтиной

По сюжету глава крупной компании Кирилл (Пчела) и его жена Ольга (Бахтина) решают поменять детям няню. Семья живёт в огромном доме, и Ольге, хоть она и посвящает себя целиком мужу и малышам, одной не справиться. Предыдущая няня категорически не устраивала главу семьи, а Ольга привыкла всегда и во всём соглашаться с любимым мужем. И вот в доме появляется новая няня Мария. Ольге девушка не очень нравится, но Кирилл настаивает на её кандидатуре. Хозяйка дома замечает, что Мария уделяет пристальное внимание не только детям, но и главе семьи. Постепенно Ольга догадывается о том, что есть некая история из прошлого, которая связывает няню и Кирилла. Она понимает, что оказалась в центре тайной интриги, но кто на самом деле её затеял? Какую тайну скрывает новая няня? Почему Кирилл делает вид, что они не знакомы? И зачем он привёл в дом Марию и доверил ей детей?
«Моя Ольга живёт интересами мужа и детей, полностью доверяет своему мужчине и людям вокруг. Мы с ней очень похожи – я такая же открытая и доверчивая. Но после предательства в собственном доме она становится другой – более решительной, жёсткой, самостоятельной. Она уже не смотрит на мир сквозь розовые очки и способна отличить правду от лжи», – рассказала о своей героине Надежда Бахтина.
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»
По словам Веры Шпак, «Мария живёт одной целью – отомстить человеку, который разрушил её жизнь. Отомстить ему через его семью – жену и детей. Но в глубине души она не до конца ожесточилась, поэтому ей трудно следовать своему плану. Мария – неоднозначный персонаж, безумно интересно было её играть».
«Это история о том, что рядом с вами всегда может оказаться чудовище, которое будет улыбаться в глаза, а в самый неожиданный момент проявит свою истинную сущность. Незнакомый человек может оказаться вдруг близким и помочь в критической ситуации, а близкий человек окажется чудовищем. Таков мой Кирилл. С каждой серией всё больше исчезает его маска светлого прекрасного человека и проявляется змеиная натура. Следить за этой трансформацией безумно интересно», – поведал о своём персонаже Дмитрий Пчела.