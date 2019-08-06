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Артём Ткаченко превратился в «Экспроприатора»

6 августа
2019 год

Новости кино >>
6 августа 2019
На Первом канале 12-15 августа в 21.30 состоится премьера предыстории культового сериала «Бандитский Петербург» — многосерийного фильма Валерия Ускова и Владимира Краснопольского «Экспроприатор» с Артёмом Ткаченко в образе Барона. Согласно пресс-службе телеканала, сценарий к картине написали Андрей Константинов и Игорь Шушарин, а компанию Ткаченко составили Алексей Фатеев, Анна Табанина, Татьяна Абрамова, Евгений Князев, Юрий Беляев, Игорь Филиппов, Анна Миклош, Наталья Круглова и другие актёры.

Артём Ткаченко превратился в «Экспроприатора»
фото: Пресс-служба Первого канала

Новая киноистория посвящена юности одного из героев – знаменитого вора Юрки Барона. В «Бандитском Петербурге» Барон был уже «состоявшимся», именитым вором-рецидивистом, «экспроприатором награбленных ценностей», как он себя называл. В новом фильме рассказана «предыстория» этого героя. Молодой и удачливый вор Юрка во время поездки в поезде вспоминает своё детство и юность — начиная с довоенной поры, блокаду, партизанский отряд, первую зону. Сериал охватывает практически сорок лет, будет показано, как время обошлось с мальчиком из интеллигентной профессорской семьи, и почему он впоследствии стал вором в законе. Главную роль Юрки Барона играют трое актёров: Артемий Шаффер — в детстве, Павел Меленчук — в юности и Артём Ткаченко — уже во взрослом возрасте.

У Барона был реальный прототип — вор в законе Юрий Алексеев по прозвищу Горбатый. Он был тонким знатоком антиквариата и именно по нему и «работал», а кличку получил за то, что менял внешность, имитировал горб и пускал милицию по ложному следу. Горбатый участвовал в громких антикварных делах, но при этом активно препятствовал вывозу предметов искусства за рубеж. Во время последнего тюремного заключения вор дал интервью Константинову и рассказал о тайнах запасников Эрмитажа.

Артём Ткаченко превратился в «Экспроприатора»
фото: Пресс-служба Первого канала

«Всегда любопытно оказаться "по ту сторону" сюжета, понять, почему человек выбрал тот или другой жизненный путь. Фильм "Экспроприатор" рассказывает о детстве и юности вполне реального человека Юрия Алексеева, который в криминальном мире знаменитость. Он родился в дворянской семье и уже с ранних лет пережил многое: арест отца, блокаду, потерю любимой.
Эта картина — о судьбе человека. Обстоятельства сложились так, что он стал тем, кем стал. Действие фильма проходит сквозь перипетии XX века. Мы надеемся, что и "Экспроприатор" вызовет интерес у зрителей. Когда мне наш продюсер Анатолий Чижиков предложил этот сценарий, я сначала посмотрел все серии "Бандитского Петербурга". Если персонаж многогранен, тогда он интересен! В сценарии Андрея Константинова и Игоря Шушарина есть что-то и от Достоевского, и удивительно человеческие чеховские сцены, когда вся съёмочная группа начинала вытирать слезу и кашлять.
Интересно смотреть, как герой пришёл в нашу эпоху, через что ему пришлось пройти. В сериале это гораздо легче раскрыть, чем в полнометражном фильме, где действие ограничено обычно несколькими днями. А здесь мы затрагиваем период в 40 лет — кусочек довоенного времени, войну, послевоенное время до 70-х годов! В стране происходили интереснейшие катаклизмы, которые дают повод раскрыться характеру героя в полную силу.
В "Экспроприаторе" есть элементы и комедии, и детектива. Это фильм о молодости того самого легендарного Барона, которого великолепно сыграл Кирилл Лавров в "Бандитском Петербурге". Это рассказ о человеке со своим кодексом чести. Всё на антитезе: он — вор, но для него истинное крысиное отродье — те, кто наживался на умирающих от голода блокадниках в осаждённом Ленинграде. Выменивал, допустим, за несколько спичек картины или антиквариат», — рассказал Владимир Краснопольский.

Артём Ткаченко превратился в «Экспроприатора»
фото: Пресс-служба Первого канала

По словам Артёма Ткаченко, он «не стал пересматривать «Бандитский Петербург», чтобы внутренне избежать соприкосновения с ним и попытаться создать собственный образ. Конечно, моего Юрку будут сравнивать со взрослым Бароном в исполнении Кирилла Лаврова. Я к этому готов... Андрей Константинов написал выразительную историю, где герой хорошо проработан. Юрий Алексеев образован, он из интеллигентной профессорской семьи, прекрасно разбирался в живописи, искусстве. Я читал интервью с ним, где он рассказывал, что на протяжении многих лет воровал не для того, чтобы обогатиться, а просто потому, что по-другому уже не мог. Из 62 лет 27 он провёл в местах лишения свободы. Большой вопрос: это крест или романтика? И скорее первое».

Сериал является не первым приквелом «Бандитского Петербурга». В 2006-м по роману Андрея Константинова был снят «Русский перевод», являвшийся спин-оффом популярного телешоу. Съёмки «Экспроприатора» проходили в Белоруссии, в Петербурге снимали все «блокадные» эпизоды. По словам режиссёра, Минск похож на Москву – та же сталинская архитектура, только город пока не завешан рекламными щитами и не застроен небоскребами. Кроме Минска, съёмки были в Бобруйске и Бресте. Необходимый по сценарию аэропорт нашёлся в Бресте. Цикл романов «Юность Барона» у Андрея Константинова появились уже после написанного сценария сериала.

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фильмы
Бандитский Петербург - 1 (Барон)Русский переводЭкспроприатор

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Артём Ткаченко превратился в «Экспроприатора» фотографии
Артём Ткаченко превратился в «Экспроприатора» фотографии
Артём Ткаченко превратился в «Экспроприатора» фотографии
Артём Ткаченко превратился в «Экспроприатора» фотографии
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