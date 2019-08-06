Антон Бильжо приступил к съёмкам «Лебединого пруда»

Действие новой ленты развернётся в провинциальном городе N. Местный губернатор решает в рамках своей очередной предвыборной кампании возродить давно несуществующий областной театр. Он возлагает эту задачу на свою супругу, бывшую балерину и поручает ей поставить балет «Лебединое озеро». По причине отсутствия у театра труппы героине приходится набирать людей с улицы, среди обычных жителей, в том числе не умеющих танцевать. Перед новым руководителем театра и зрителями ленты пройдёт огромный спектр людских характеров и типажей, беспощадно демонстрирующий срез современного общества с его многочисленными проблемами.
«Я в прошлом балерина, и мы давно обсуждали проект на тему балета. Конечно, наш "Лебединый пруд" — совсем не о балете, это история о более глубоких вещах: о людях, об их взаимоотношениях, о любви к искусству и к друг другу», — подчеркнула Ольга Цирсен.
фото: Пресс-служба фильма
«Мы расскажем свою историю в жанре трагикомедии, в жанре, к которому сейчас редко обращаются режиссёры, и в этом отличие нашего фильма. Мы хотели порассуждать о том, какой он — русский человек, и что такое само понятие — русское. Губернатор в нашем фильме вроде бы приверженец русских традиций, живёт в усадьбе со слугами в ливреях, ратующий за соблюдение определённых ценностей, но насколько он искренен в этом, что в нём настоящее, а что напускное. Говорим мы в нашем фильме и о русском народе, в это понятие мы не вкладываем лишь русских по национальности, так уже перемешалась в нас кровь разных народов. Это – герои, которые приходят на кастинг "Лебединого озера", да, они слегка фриковатые и забавные, но они настоящие, открытые, живые и душевные», – рассказала Ася Темникова.
Роль губернатора в фильме исполнил Игорь Яцко, его жену сыграла со-продюсер фильма Ольга Цирсен. Во многих ролях заняты «немедийные» или вовсе непрофессиональные актёры.
фото: Пресс-служба фильма
По словам Антона Бильжо, «жена губернатора включает в своё "Лебединое озеро" всех, кто хотел приобщиться к прекрасному, вне зависимости от возраста, физического состояния, пола и, тем более, профессионального уровня. Точно так же и мы пошли по пути всеприятия, открыв двери в фильм многим, кто, как нам показалось, хотел проявить себя. И, кстати, в фильме есть не только люди, но и, например, жук, собака, лошадь, рыба, ну, и конечно, лебеди».
Съёмки проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Поместьем семьи губернатора стала усадьба Строгановых-Голицыных в Марьино в 70 километрах от Санкт-Петербурга. Театр возродят в старинной заброшенной кирхе, а сцены провинциального города будут сняты на Апраксином дворе. Создатели картины планируют завершить работу к концу текущего года и провести премьеру на одном из зарубежных кинофестивалей.