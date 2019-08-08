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Вышел второй выпуск «Деконструкции»

8 августа
2019 год

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8 августа 2019
Кино-театр.ру предлагает вашему вниманию второй выпуск образовательной программы об историко-художественном кино «Деконструкция», где в роли эксперта выступил историк и писатель Клим Жуков. Под прицел ведущей Кристины Егоровой и её гостя в этот раз попал фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». В рамках обсуждения киноленты Жуков рассказал об ошибках, анархизмах, неточностях, а также проанализировал представленную зрителю эпоху и контекст создания фильма.



Учреждение опричнины и параноидальное видение в своём окружении одних врагов формируют негативный образ Ивана IV, поэтому многие забывают о ранних годах правления царя, когда он провёл множество новаторских реформ. В это время была создана Избранная Рада, единый Судебник, а также завоёвано Казанское ханство.

«Деконструкция» ответит на такие вопросы, как «Почему историки эпохи Романовых выставляли Ивана Грозного маньяком?» и почему Клим Жуков считает, что великий государь был «самым светлым персонажем с начала летописания?», «Чем Иван Грозный похож на Цезаря?», «Как система Ивана IV спасла страну в Смутное время?». Ведущая с экспертом выяснят, кто опаснее — Чингисхан или братья Великого Князя, а также в какой момент в сценарии прослеживаются анархизмы.

Вышел второй выпуск «Деконструкции»
фото: кадр из фильма «Иван Грозный»

«Иван Грозный» — последняя работа Сергея Эйзенштейна. О необходимости обратить внимание на личность Ивана IV высказывался Иосиф Сталин, он же и определил режиссёра картины. Сценарий был утверждён студией «Мосфильм» в 1941-м. Музыку к фильму написал Сергей Прокофьев. Сталин резюмировал своё отношение к фильму так: «Товарищ Эйзенштейн справился с задачей. Иван Грозный показан как прогрессивная сила своего времени». В январе 1945-го картина вышла в прокат в СССР. После мировой премьеры фильма Чарли Чаплин писал: «"Иван Грозный" — величайший исторический фильм, когда-либо созданный».

Просветительская программа «Деконструкция» — совместный проект телеканала «Продвижение» и сайта Кино-театр.ру. Ведущая совместно с экспертом разбирают по кирпичику исторические факты, упомянутые в фильмах и сериалах мирового кинематографа и дают им критическую оценку. Они пытаются привлечь внимание зрителя к неточностям и сформировать реальную картину обсуждаемого времени.
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