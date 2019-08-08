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Смартфон становится для Александра Петрова окном в чужую жизнь

Новости театра

Ирина Медведева сыграет Лилю Брик

5 октября актриса вернётся на сцену после продолжительного перерыва с ролью в городском мюзикле «Маяковский».