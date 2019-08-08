Смартфон становится для Александра Петрова окном в чужую жизнь

В сети появился второй трейлер драмы «Текст»
по одноименному роману Дмитрия Глуховского
. Режиссёром ленты выступил Клим Шипенко
чья картина «Салют-7»
стала обладателем премии «Золотой Орел» в номинации «Лучший фильм» в 2018 году.
В центре сюжета — 27-летний Илья Горюнов, который все время пребывания в тюрьме грезил о том, как встретится лицом к лицу с человеком, из-за которого оказался за решеткой – молодым офицером ФСКН Петром Хазиным. Илья надеялся, что дома его ждут мама, девушка и лучший друг, однако, когда он выходит на свободу, выясняется, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена, и вернуться к ней невозможно. Во время долгожданной встречи с Петром Илья совершает необдуманный поступок и получает доступ к смартфону своего врага, а по сути – к его жизни: его фотографиям и видео, переписке с родителями и девушкой Ниной, к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.
Роли в фильме сыграли Александр Петров
, Иван Янковский
, Кристина Асмус
, Софья Озерова
, Виталий Хаев
, Максим Виноградов
, Дмитрий Глуховский и другие.
«Когда я прочитал книгу, которая произвела на меня сильнейшее впечатление, я сразу понял, что меня что-то с ней крепко связывает
, - признался Александр Петров. - Это была абсолютно моя тема, и я знал, что рано или поздно снимусь в экранизации.
Могу честно сказать, что это первый фильм, который я хотел бы целиком показать моему мастеру Леониду Ефимовичу Хейфецу – как результат моей семилетней работы в кино.
Это картина для зрителей разных возрастов, как для эстетов и интеллектуалов, так и для людей совсем без образования. Это про нас: про нашу страну, про нашу действительность и про русского человека, который несмотря ни на что сохраняет светлые глаза. Хотя его может перемолоть система и жизнь. И в этом сила русского духа, в этом русский… да нет, не только русский – общечеловеческий героизм
».
Онлайн-премьера картины состоится эксклюзивно на видеосервисе START. В широкий прокат «Текст»
выйдет 17 октября 2019 года.