Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Василий Бриченко притворился Робинзоном ради сенсации

8 августа
2019 год

Новости кино >>
8 августа 2019
Кино-театр.ру представляет новый трейлер приключенческой романтической комедии «Трудности выживания» режиссёра-дебютанта Евгения Торрес.


По сюжету начинающая журналистка Нина в погоне за сенсацией отправляется на необитаемый остров, где, по слухам, живет миллионер-затворник. Баркас со съемочной группой попадает в жуткий шторм, и Нина приходит в сознание уже на пустынном берегу. К счастью, это именно тот остров, который ей был нужен, а значит, она оказалась в надежных руках молодого и симпатичного героя своего репортажа. Но только Нина еще не подозревает, что на самом деле это ее коллега, местный журналист, которому просто нужна была горячая тема, и он ее выдумал. А еще он ничего не смыслит в выживании.

Василий Бриченко притворился Робинзоном ради сенсации

Главные роли в ленте исполнили Василий Бриченко, Елизавета Кононова, Ян Цапник, Александр Самойленко, Анна Ардова, Надежда Сысоева, Николай Фоменко и Артём Маркарьян.

В российский прокат «Трудности выживания» выйдут уже 22 августа.
версия для печати
Ссылки по теме
108-й Российский кинорынок: Робот Сергей Безруков и холоп Милош Бикович
Поиск по меткам
Российские фильмыТрейлер
персоны
Анна АрдоваВасилий БриченкоЕлизавета КононоваАртём МаркарьянАлександр СамойленкоНадежда СысоеваНиколай ФоменкоЯн Цапник
фильмы
Трудности выживания

фотографии >>
Василий Бриченко притворился Робинзоном ради сенсации фотографии
Василий Бриченко притворился Робинзоном ради сенсации фотографии
Василий Бриченко притворился Робинзоном ради сенсации фотографии
Василий Бриченко притворился Робинзоном ради сенсации фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Тимур Курбангалеев
7 августа ушёл из жизни актёр Тимур Курбангалеев.
Сергей Березин
5 августа ушёл из жизни композитор, певец Сергей Березин.
Вилли Токарев
4 августа ушёл из жизни певец Вилли Токарев.

День рождения >>

Виктор Авилов
Расим Балаев
Кирилл Бурдихин
Паул Буткевич
Никита Высоцкий
Юрий Каморный
Майя Менглет
Станислав Садальский
Марта Тимофеева
Кит Каррадайн
Рори Кэлхоун
Бернар Мене
Антония Сантилли
Станислав Селяньский
Сильвия Сидни
Дастин Хоффман
все родившиеся 8 августа >>

Афиша кино >>

Дора и Затерянный город
приключения, семейное кино
Австралия, США, 2019
Однажды... в Голливуде
драма, комедия, триллер
США, 2019
Плюс один
комедия
США, 2019
Страшные истории для рассказа в темноте
фильм ужасов, экранизация
США, 2019
BTS: Открой свою душу. Фильм
музыкальный фильм
Южная Корея, 2019
Оленья кожа
комедия
Франция, 2019
Как отмыть миллион
комедия
Канада, 2018
Маленькое красное платье
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, детектив, приключения
США, 2019
Вельзевул
детектив, фильм ужасов
Мексика, 2017
Гив ми либерти
комедия
США, 2019
Добро пожаловать в Рим
комедия
Италия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен