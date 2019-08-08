Василий Бриченко притворился Робинзоном ради сенсации

Кино-театр.ру
представляет новый трейлер приключенческой романтической комедии «Трудности выживания»
режиссёра-дебютанта Евгения Торрес
.
По сюжету начинающая журналистка Нина в погоне за сенсацией отправляется на необитаемый остров, где, по слухам, живет миллионер-затворник. Баркас со съемочной группой попадает в жуткий шторм, и Нина приходит в сознание уже на пустынном берегу. К счастью, это именно тот остров, который ей был нужен, а значит, она оказалась в надежных руках молодого и симпатичного героя своего репортажа. Но только Нина еще не подозревает, что на самом деле это ее коллега, местный журналист, которому просто нужна была горячая тема, и он ее выдумал. А еще он ничего не смыслит в выживании.
Главные роли в ленте исполнили Василий Бриченко
, Елизавета Кононова
, Ян Цапник
, Александр Самойленко
, Анна Ардова
, Надежда Сысоева
, Николай Фоменко
и Артём Маркарьян
.
В российский прокат «Трудности выживания»
выйдут уже 22 августа.