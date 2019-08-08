«Дылда» Кантемира Балагова отправится в Нью-Йорк

По словам программного директора кинофестиваля Кента Джонса, «кино — это территория свободы, и это непрерывная борьба за то, чтобы эту свободу поддерживать и сохранять. Сегодня любому автору с творческой амбицией в любой точке мира становится всё тяжелее и тяжелее снимать кино. Каждый фильм, отобранный в нашу программу, большой или чуть более скромный, снятый в Италии, Сенегале или в Нью-Йорке — результат огромной работы Автора, стоящего по ту сторону камеры и сражающегося на многих фронтах, чтобы воплотить свою идею в жизнь, чтобы создать что-то новое в этом мире. Программа этого года включает и таких мастеров, как Мартин Скорсезе или Педро Альмодовар, и молодых режиссёров, которые впервые представят свои работы на фестивале в Нью-Йорке».