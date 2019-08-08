ревью

Новости кино «Дылда» Кантемира Балагова отправится в Нью-Йорк Российскую картину покажут на 57-м Нью-Йоркском кинофестивале, который пройдёт с 27 сентября по 13 октября.

Рецензии на фильмы «Страшные истории для рассказа в темноте»: Тушите свет! Спродюсированный Гильермо Дель Торо ужастик про Вьетнам и школьников

Ролики фильмов «Семейка Аддамс» Аддамсы сталкиваются с хитрой телеведущей Марго Нидлёр, которая рушит их уединенную жизнь.

Новости театра Ирина Медведева сыграет Лилю Брик 5 октября актриса вернётся на сцену после продолжительного перерыва с ролью в городском мюзикле «Маяковский».

Ролики фильмов «Королевские каникулы» Избалованный богатый пёс по кличке Принц оказывается на улице, и ему приходится учиться выживать.

Лайфстайл Мария Порошина рассказала, как «репетировала» рождение сына в кино Съёмки подготовили актрису к появлению мальчика