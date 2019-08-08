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«Дылда» Кантемира Балагова отправится в Нью-Йорк

8 августа
2019 год

Новости кино >>
8 августа 2019
«Дылду» Кантемира Балагова покажут на 57-м Нью-Йоркском кинофестивале, который пройдёт с 27 сентября по 13 октября текущего года. Об этом сообщается на сайте смотра.

«Дылда» Кантемира Балагова отправится в Нью-Йорк
фото: кадр из фильма «Дылда»

Фестиваль в Нью-Йорке проводится каждую осень с 1963-го в крупнейшем культурном комплексе — в Линкольн-центре — и неизменно поддерживает киноискусство, собирая программу лучших фильмов со всего мира и отмечая в ней равно и работы уже признанных мастеров, и яркие, свежие открытия и новые имена и таланты. В этом году в фестивальную программу Main Slate отобрано 29 фильмов из 17 стран. Вместе с «Дылдой» будут показаны и другие лауреаты 72-го Каннского фестиваля — «Паразиты» Пон Джун Хо, «Атлантик» Мати Диоп, «Портрет молодой женщины в огне» Селин Скьямма, «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Ночная прогулка» Клебера Мендонсы Филью и Жулиано Дорнеллеса, «Молодой Ахмед» братьев Дарденн, «Свобода» Альберта Серра и «И придёт огонь» Оливера Лаше.

По словам программного директора кинофестиваля Кента Джонса, «кино — это территория свободы, и это непрерывная борьба за то, чтобы эту свободу поддерживать и сохранять. Сегодня любому автору с творческой амбицией в любой точке мира становится всё тяжелее и тяжелее снимать кино. Каждый фильм, отобранный в нашу программу, большой или чуть более скромный, снятый в Италии, Сенегале или в Нью-Йорке — результат огромной работы Автора, стоящего по ту сторону камеры и сражающегося на многих фронтах, чтобы воплотить свою идею в жизнь, чтобы создать что-то новое в этом мире. Программа этого года включает и таких мастеров, как Мартин Скорсезе или Педро Альмодовар, и молодых режиссёров, которые впервые представят свои работы на фестивале в Нью-Йорке».
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