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Роджер Камбл снимет продолжение фильма «После»

8 августа
2019 год

Новости кино >>
8 августа 2019
В августе стартуют съёмки сиквела «После» – одного из самых коммерчески успешных независимых фильмов 2019 года, основанного на серии романов-бестселлеров Анны Тодд, состоящей из пяти книг.

Согласно пресс-службе кинокомпании «Вольга», режиссёром картины, которая в России получила название «После. Глава 2», выступит Роджер Камбл.

Роджер Камбл снимет продолжение фильма «После»
фото: кадр из фильма «После»

В главных ролях заняты Херо Файннс-Тиффин, Джозефина Лэнгфорд и Дилан Спраус.

По сюжету первой части случайная встреча перевернула привычный мир главных героев – прилежной студентки и дьявольски притягательного бунтаря из богатой семьи.
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