Роджер Камбл снимет продолжение фильма «После»

В августе стартуют съёмки сиквела «После
» – одного из самых коммерчески успешных независимых фильмов 2019 года, основанного на серии романов-бестселлеров Анны Тодд
, состоящей из пяти книг.
Согласно пресс-службе кинокомпании «Вольга», режиссёром картины, которая в России получила название «После. Глава 2
», выступит Роджер Камбл
.
фото: кадр из фильма «После»
В главных ролях заняты Херо Файннс-Тиффин
, Джозефина Лэнгфорд
и Дилан Спраус
.
По сюжету первой части случайная встреча перевернула привычный мир главных героев – прилежной студентки и дьявольски притягательного бунтаря из богатой семьи.