Стартовали съёмки продолжения сериалов «Кухня» и «Отель Элеон»

«Этой осенью СТС подготовил сразу два подарка для поклонников "Кухни". В сентябре мы выпустим третий сезон спин-оффа "СеняФедя", а нашей главной премьерой станет прямое продолжение франшизы — "Кухня. Война за отель". Новая история соберёт как всеми любимых героев, так и новых ярких персонажей. Зрителей ждут курортные приключения, война бывших любовников, битва отца и дочери и многое другое», — рассказал генеральный продюсер канала СТС Антон Федотов.
По сюжету, потерпев фиаско в гостиничном бизнесе и попрощавшись с отелем Eleon, Элеонора (Ксенофонтова) уединяется в Тоскане. Всё меняется, когда виновный в её банкротстве экс-жених Дмитрий Нагиев приступает к строительству грандиозного комплекса «Курортище» в Сочи. Чтобы отомстить шоумену за все обиды, Элеонора покупает гостиницу, на которую положил глаз Нагиев, нанимает бывшего мужа, шеф-повара Виктора Баринова (Назаров), их дочку Катю (Федорович) и управляющего Михаила Джековича (Сиятвинда). Вместе они искусственно раздувают престижность и фешенебельность нового отеля, заманивают в него суперзвёзд и всеми силами скрывают убыточность заведения. И всё это, чтобы вернуть Элеонору в ряды лучших отельеров и за большие деньги продать Нагиеву отель, купленный за бесценок.
фото: Пресс-служба телеканала СТС
По словам Дмитрия Нагиева, «"Кухня" — один из немногих качественных сериалов с атмосферой кинокартины. Чувствую некую ответственность, потому что проект показал цифры, сравнимые с лучшими программами федеральных каналов. Не хочется всё испортить, поэтому надеюсь, что новая команда во главе со старым добрым Антоном Федотовым вновь сотворит комедийный шедевр».
«Знаете, в какой-то момент мне показалось, что я попрощалась со своей героиней. Но Антон Федотов предложил новую историю, и я не могла не согласиться. К тому же меня подкупили фамилии партнёров и линия моей героини, которую обещали сделать зажигательной. В продолжении Элеонору и Нагиева, с которым когда-то её связывала лирическая история, ждёт кровавая, при этом обаятельная и не лишённая эстетики и юмора война. В общем, всё лихо закручено и есть с кем это лепить», — поделилась своими впечатлениями Елена Ксенофонтова.
фото: Пресс-служба телеканала СТС
«В нашем сериале нет ни одного персонажа, который не хотел бы вернуться. Для меня "Кухня" — это масса приятных воспоминаний, друзей, с которыми мы прошли этот путь, и герой, которому я посвятил много времени. И сейчас для меня большое счастье снова окунуться в эту историю. Редко когда удаётся так удачно войти в одну и ту же реку, и я думаю, что это как раз тот случай», — подчеркнул Григорий Сиятвинда.
В первый день тарелку разбили в декорациях общей площадью в 1700 квадратных метров. За несколько недель художники построили холл, номера, коридоры, бар и сцену отеля, кухню и ресторан, прилегающие к ним технические помещения и отдельно кабинет Нагиева, который по сюжету находится в его собственном казино. «Наш New Eleon разместился в горах, поэтому в интерьере преобладают цвета коры дерева, светлого и чёрного мрамора, сочетание холодного и тёплого камня», — рассказала художник-постановщик Екатерина Ястремская. Если «начинку» отеля и ресторана создавали в павильонах, то фасад New Eleon и веранду снимут в Сочи, где и пройдут натурные съёмки. Также в олимпийской столице местный отель превратится в казино Нагиева, которое по сюжету находится напротив заведения Элеоноры.
фото: Пресс-служба телеканала СТС
Появление курорта в сценарии отразилось и на костюмерном цехе. «У нас дольче вита, такой круизный стиль с итальянским шиком, — говорит художник по костюмам Елена Медведко. — Образы девушек в отеле получились женственными и сексуальными в стиле Моники Белуччи — с подчёркнутыми грудью и талией. А мужчины носят униформу, акцентирующую внимание на плечах и талии, — всё как у настоящих мачо». К слову, изначально Дмитрию Нагиеву предложили лёгкие льняные костюмы, но шоумен остановил свой выбор на лаконичных чёрных и белых рубашках, расстёгнутых на две-три пуговицы, клубных пиджаках и светлых брюках.
В продолжении истории развернётся битва не только за отель, но и за кухню, которую попытаются завоевать два «вражеских лагеря» под руководством шеф-повара, приверженца классической кухни Виктора Баринова и его дочери Кати — представителя современных фуд-направлений. Кстати, Дмитрию Назарову достанется тот же фирменный нож, с которым его герой Виктор Баринов работал с первого сезона «Кухни». Кроме того, в новый кабинет своенравного шеф-повара переедет символика футбольного клуба «Спартак», за который болеет и актёр, и его персонаж. За оформление блюд в ресторане снова отвечает фуд-стилист сериалов «Кухня» и «СеняФедя», шеф-повар Вячеслав Аратов.