Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Стартовали съёмки продолжения сериалов «Кухня» и «Отель Элеон»

8 августа
2019 год

Новости кино >>
8 августа 2019
Евгений Шелякин приступил к съёмкам 13-серийной комедии «Кухня. Война за отель» — продолжения «Кухни» и «Отеля Элеона». В новых эпизодах, действие которых развернётся в Сочи, снова встретятся герои Дмитрия Нагиева, Дмитрия Назарова, Елены Ксенофонтовой, Григория Сиятвинды, Валерии Федорович, Михаила Башкатова, Ольги Кузьминой и Виктора Хориняка. За производство отвечают СТС и компания «Арт Пикчерс Вижн», уточняет пресс-служба телеканала

Стартовали съёмки продолжения сериалов «Кухня» и «Отель Элеон»
фото: Пресс-служба телеканала СТС

«Этой осенью СТС подготовил сразу два подарка для поклонников "Кухни". В сентябре мы выпустим третий сезон спин-оффа "СеняФедя", а нашей главной премьерой станет прямое продолжение франшизы — "Кухня. Война за отель". Новая история соберёт как всеми любимых героев, так и новых ярких персонажей. Зрителей ждут курортные приключения, война бывших любовников, битва отца и дочери и многое другое», — рассказал генеральный продюсер канала СТС Антон Федотов.

По сюжету, потерпев фиаско в гостиничном бизнесе и попрощавшись с отелем Eleon, Элеонора (Ксенофонтова) уединяется в Тоскане. Всё меняется, когда виновный в её банкротстве экс-жених Дмитрий Нагиев приступает к строительству грандиозного комплекса «Курортище» в Сочи. Чтобы отомстить шоумену за все обиды, Элеонора покупает гостиницу, на которую положил глаз Нагиев, нанимает бывшего мужа, шеф-повара Виктора Баринова (Назаров), их дочку Катю (Федорович) и управляющего Михаила Джековича (Сиятвинда). Вместе они искусственно раздувают престижность и фешенебельность нового отеля, заманивают в него суперзвёзд и всеми силами скрывают убыточность заведения. И всё это, чтобы вернуть Элеонору в ряды лучших отельеров и за большие деньги продать Нагиеву отель, купленный за бесценок.

Стартовали съёмки продолжения сериалов «Кухня» и «Отель Элеон»
фото: Пресс-служба телеканала СТС

По словам Дмитрия Нагиева, «"Кухня" — один из немногих качественных сериалов с атмосферой кинокартины. Чувствую некую ответственность, потому что проект показал цифры, сравнимые с лучшими программами федеральных каналов. Не хочется всё испортить, поэтому надеюсь, что новая команда во главе со старым добрым Антоном Федотовым вновь сотворит комедийный шедевр».

«Знаете, в какой-то момент мне показалось, что я попрощалась со своей героиней. Но Антон Федотов предложил новую историю, и я не могла не согласиться. К тому же меня подкупили фамилии партнёров и линия моей героини, которую обещали сделать зажигательной. В продолжении Элеонору и Нагиева, с которым когда-то её связывала лирическая история, ждёт кровавая, при этом обаятельная и не лишённая эстетики и юмора война. В общем, всё лихо закручено и есть с кем это лепить», — поделилась своими впечатлениями Елена Ксенофонтова.

Стартовали съёмки продолжения сериалов «Кухня» и «Отель Элеон»
фото: Пресс-служба телеканала СТС

«В нашем сериале нет ни одного персонажа, который не хотел бы вернуться. Для меня "Кухня" — это масса приятных воспоминаний, друзей, с которыми мы прошли этот путь, и герой, которому я посвятил много времени. И сейчас для меня большое счастье снова окунуться в эту историю. Редко когда удаётся так удачно войти в одну и ту же реку, и я думаю, что это как раз тот случай», — подчеркнул Григорий Сиятвинда.

В первый день тарелку разбили в декорациях общей площадью в 1700 квадратных метров. За несколько недель художники построили холл, номера, коридоры, бар и сцену отеля, кухню и ресторан, прилегающие к ним технические помещения и отдельно кабинет Нагиева, который по сюжету находится в его собственном казино. «Наш New Eleon разместился в горах, поэтому в интерьере преобладают цвета коры дерева, светлого и чёрного мрамора, сочетание холодного и тёплого камня», — рассказала художник-постановщик Екатерина Ястремская. Если «начинку» отеля и ресторана создавали в павильонах, то фасад New Eleon и веранду снимут в Сочи, где и пройдут натурные съёмки. Также в олимпийской столице местный отель превратится в казино Нагиева, которое по сюжету находится напротив заведения Элеоноры.

Стартовали съёмки продолжения сериалов «Кухня» и «Отель Элеон»
фото: Пресс-служба телеканала СТС

Появление курорта в сценарии отразилось и на костюмерном цехе. «У нас дольче вита, такой круизный стиль с итальянским шиком, — говорит художник по костюмам Елена Медведко. — Образы девушек в отеле получились женственными и сексуальными в стиле Моники Белуччи — с подчёркнутыми грудью и талией. А мужчины носят униформу, акцентирующую внимание на плечах и талии, — всё как у настоящих мачо». К слову, изначально Дмитрию Нагиеву предложили лёгкие льняные костюмы, но шоумен остановил свой выбор на лаконичных чёрных и белых рубашках, расстёгнутых на две-три пуговицы, клубных пиджаках и светлых брюках.

В продолжении истории развернётся битва не только за отель, но и за кухню, которую попытаются завоевать два «вражеских лагеря» под руководством шеф-повара, приверженца классической кухни Виктора Баринова и его дочери Кати — представителя современных фуд-направлений. Кстати, Дмитрию Назарову достанется тот же фирменный нож, с которым его герой Виктор Баринов работал с первого сезона «Кухни». Кроме того, в новый кабинет своенравного шеф-повара переедет символика футбольного клуба «Спартак», за который болеет и актёр, и его персонаж. За оформление блюд в ресторане снова отвечает фуд-стилист сериалов «Кухня» и «СеняФедя», шеф-повар Вячеслав Аратов.
версия для печати
Ссылки по теме
Сеня и Федя вернутся к телезрителям после майских праздников
СТС работает над продолжениями «Кухни», «Отеля Элеона» и «Даёшь молодёжь!»
Поиск по меткам
Российские сериалысиквел
персоны
Вячеслав АратовМихаил БашкатовЕлена КсенофонтоваОльга КузьминаДмитрий НагиевДмитрий НазаровГригорий СиятвиндаВалерия ФедоровичАнтон ФедотовВиктор ХоринякЕвгений ШелякинЕкатерина Ястремская
фильмы
Кухня (все сезоны)Кухня. Война за отельОтель Элеон (все сезоны)СеняФедя

фотографии >>
Стартовали съёмки продолжения сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» фотографии
Стартовали съёмки продолжения сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» фотографии
Стартовали съёмки продолжения сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» фотографии
Стартовали съёмки продолжения сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Тимур Курбангалеев
7 августа ушёл из жизни актёр Тимур Курбангалеев.
Сергей Березин
5 августа ушёл из жизни композитор, певец Сергей Березин.
Вилли Токарев
4 августа ушёл из жизни певец Вилли Токарев.

День рождения >>

Виктор Авилов
Расим Балаев
Кирилл Бурдихин
Паул Буткевич
Никита Высоцкий
Юрий Каморный
Майя Менглет
Станислав Садальский
Марта Тимофеева
Кит Каррадайн
Рори Кэлхоун
Бернар Мене
Антония Сантилли
Станислав Селяньский
Сильвия Сидни
Дастин Хоффман
все родившиеся 8 августа >>

Афиша кино >>

Дора и Затерянный город
приключения, семейное кино
Австралия, США, 2019
Однажды... в Голливуде
драма, комедия, триллер
США, 2019
Плюс один
комедия
США, 2019
Страшные истории для рассказа в темноте
фильм ужасов, экранизация
США, 2019
BTS: Открой свою душу. Фильм
музыкальный фильм
Южная Корея, 2019
Оленья кожа
комедия
Франция, 2019
Как отмыть миллион
комедия
Канада, 2018
Маленькое красное платье
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, детектив, приключения
США, 2019
Вельзевул
детектив, фильм ужасов
Мексика, 2017
Гив ми либерти
комедия
США, 2019
Добро пожаловать в Рим
комедия
Италия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен