Картина «Смерть нам к лицу» получила главный приз фестиваля «Окно в Европу»

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Съёмки сиквела стартуют уже в августе.

8 августа

«Дылда» Кантемира Балагова отправится в Нью-Йорк

Российскую картину покажут на 57-м Нью-Йоркском кинофестивале, который пройдёт с 27 сентября по 13 октября.