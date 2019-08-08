Картина «Смерть нам к лицу» получила главный приз фестиваля «Окно в Европу»

В Выборге подвёл итоги XXVII фестиваль российского кино «Окно в Европу»
. Главный приз конкурса игрового кино «Осенние премьеры» и приз Гильдии продюсеров России завоевала картина Бориса Гуца
«Смерть нам к лицу
», сообщается на сайте
смотра.
Специальный приз жюри «Осенних премьер» поделили между собой фильмы «Простой карандаш» Натальи Назаровой
, удостоенный диплома Гильдии киноведов и кинокритиков, «Седьмой пробег по контуру Земного шара» Виталия Суслина
, получивший Приз имени Саввы Кулиша за роль Александра Карнаушкина
и приз Гильдии киноведов и кинокритиков, а также Пётр Садовников
, отмеченный за лучшую мужскую роль в фильме Дмитрия Давыдова
«Нет бога кроме меня
». Дипломы достались «Танцу с саблями» Юсупа Разыкова
и актёру Александру Кузнецову
(посмертно) – «за вклад в отечественный кинематограф»
.
В конкурсе «Копродукция. Окно в мир» победу одержали «Хроники ртути
» Саши Кулак
и Бена Геза
, на чьём счету и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков. Специальный приз жюри был вручён фильму Марианны Яровской
«Женщины Гулага
», в зрительском конкурсе «Выборгский счёт» уступившему первое место ленте Евгения Шелякина «Как новый»
(на чьём счету также награда за сценарий от медиаконгресса «Содружество журналистов» и Союза журналистов России) и опередившему картину Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится». Майт Малмстен, сыгравший в «Вашей чести» Андреса Пуустусмаа, выделен дипломом «за изящество кинообраза» среди работ, созданных Россией совместно с другими странами.
Главный приз анимационной секции получила «Лола живая картошка» Леонида Шмелькова, а специальный приз – «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита, отмеченный дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков. Кроме того, создателям мультфильмов «Пять минут до моря» и «Оранжевая песня» вручили дипломы. Среди неигровых работ победила «Своя республика» Алёны Полуниной. Специального приза удостоена лента Дмитрия Кабакова «Обстоятельства места и времени». Дипломы достались Алексею Вахрушеву за «Книгу моря», а также Валерию Соломину и Евгению Соломину за ленту «Отец и сыновья из Кротово».
«Печень» Ивана Снежкина отметили Призом президента фестиваля «За дебют». Диплом имени Саввы Кулиша вручён картине Дарьи Иванковой «Анатолий Крупнов. Он был».