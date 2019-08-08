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Картина «Смерть нам к лицу» получила главный приз фестиваля «Окно в Европу»

8 августа
2019 год

Новости кино >>
8 августа 2019
В Выборге подвёл итоги XXVII фестиваль российского кино «Окно в Европу». Главный приз конкурса игрового кино «Осенние премьеры» и приз Гильдии продюсеров России завоевала картина Бориса Гуца «Смерть нам к лицу», сообщается на сайте смотра.


Специальный приз жюри «Осенних премьер» поделили между собой фильмы «Простой карандаш» Натальи Назаровой, удостоенный диплома Гильдии киноведов и кинокритиков, «Седьмой пробег по контуру Земного шара» Виталия Суслина, получивший Приз имени Саввы Кулиша за роль Александра Карнаушкина и приз Гильдии киноведов и кинокритиков, а также Пётр Садовников, отмеченный за лучшую мужскую роль в фильме Дмитрия Давыдова «Нет бога кроме меня». Дипломы достались «Танцу с саблями» Юсупа Разыкова и актёру Александру Кузнецову (посмертно) – «за вклад в отечественный кинематограф».

В конкурсе «Копродукция. Окно в мир» победу одержали «Хроники ртути» Саши Кулак и Бена Геза, на чьём счету и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков. Специальный приз жюри был вручён фильму Марианны Яровской «Женщины Гулага», в зрительском конкурсе «Выборгский счёт» уступившему первое место ленте Евгения Шелякина «Как новый» (на чьём счету также награда за сценарий от медиаконгресса «Содружество журналистов» и Союза журналистов России) и опередившему картину Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится». Майт Малмстен, сыгравший в «Вашей чести» Андреса Пуустусмаа, выделен дипломом «за изящество кинообраза» среди работ, созданных Россией совместно с другими странами.


Главный приз анимационной секции получила «Лола живая картошка» Леонида Шмелькова, а специальный приз – «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита, отмеченный дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков. Кроме того, создателям мультфильмов «Пять минут до моря» и «Оранжевая песня» вручили дипломы. Среди неигровых работ победила «Своя республика» Алёны Полуниной. Специального приза удостоена лента Дмитрия Кабакова «Обстоятельства места и времени». Дипломы достались Алексею Вахрушеву за «Книгу моря», а также Валерию Соломину и Евгению Соломину за ленту «Отец и сыновья из Кротово».

«Печень» Ивана Снежкина отметили Призом президента фестиваля «За дебют». Диплом имени Саввы Кулиша вручён картине Дарьи Иванковой «Анатолий Крупнов. Он был».
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Надо мною солнце не садитсяПеченьПростой карандашСедьмой пробег по контуру Земного шараСенафонТанец с саблями

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Картина «Смерть нам к лицу» получила главный приз фестиваля «Окно в Европу» фотографии
Картина «Смерть нам к лицу» получила главный приз фестиваля «Окно в Европу» фотографии
Картина «Смерть нам к лицу» получила главный приз фестиваля «Окно в Европу» фотографии
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