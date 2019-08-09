Иван Охлобыстин стал криминальным фотографом

Следуя переводом из Главного управления МВД к новому месту назначения, молодой следователь Сева Пашин (Некрасов) оказывается подозреваемым в убийстве. В захолустном Энске дело передают в УСБ, папа героя генерал-майор юстиции Евгений Александрович (Владимир Литвинов) в бешенстве. Он отправил сына подальше из Москвы, чтобы тот стал мужчиной, а тот, как всегда, попал в переплёт. Генерал Пашин даёт Севе два дня, чтобы со всем разобраться, – задача непосильная, да ещё в чужом городе.
«Старший лейтенант юстиции Пашин - парень, который пытается доказать своим родителям и всему миру, что на что-то способен. Он как неваляшка - падает, но снова поднимается. Добрый, может поэтому у него поначалу мало, что получается, но он очень старается. Плюс у него куча болезней, ему даже алкоголь пить нельзя. Но несмотря на всё это, он всё равно превозмогает и идёт дальше. Пытается творчески подходить к расследованию, используя нестандартные методы задержания», – отмечает Григорий Некрасов.
В энском РОВД есть странный персонаж – криминальный фотограф Григорий Малинин (Охлобыстин) по прозвищу Пыха. С ним в паре Сева быстро находит настоящего убийцу и доказывает свою невиновность. Впечатлённый способностями Пыхи, Сева упрашивает отца помочь ему остаться в Энске. Так Сева становится старшим следователем энского РОВД, а Пыха – его помощником. Разные характеры и разница в возрасте иногда порождают конфликты, но в целом герои прекрасно дополняют друг друга. Благодаря поддержке Пыхи, его наблюдательности и опыту, Сева раскрывает сложные преступления.
«По моему разумению и исходя из литературного материала, мне кажется, что мой герой – очень талантливый человек, который когда-то наделал много ошибок в попытке стать независимым и пожить своей жизнью. При этом не понимая, что нельзя жить своей жизнью просто так, отдельно от кого-то. И вот ему наконец-то представилась возможность реализовать свой талант на работе, и он с удовольствием это делает. Он человек увлечённый, поскольку он фотограф и искренне занимается тем, что ему нравится. У него хорошая память, и он умеет логически связывать воедино внешне несопоставимые вещи»,– говорит Охлобыстин.