Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Снятые в рамках киношколы «Содружество» короткометражки войдут в альманах «Пограничное состояние»

9 августа
2019 год

Новости кино >>
9 августа 2019
Снятые в рамках работы 5-й киношколы «Содружество» короткометражки войдут в альманах «Пограничное состояние», для завершения работы над котором создатели сейчас собирают средства на краудфандинг-платформе Planeta.ru.

Снятые в рамках киношколы «Содружество» короткометражки войдут в альманах «Пограничное состояние»

В альманах войдут четыре фильмы, снятых молодежной кинокомандой из России, Грузии, Латвии, Казахстана, Украины, Беларуси, Кыргызстана, Эстонии. Это «Пока, Павлик!» российского режиссера Павла Емелина, «Кислород» латышского кинематографиста Валериса Олехно, «Набат» казахстанского режиссера Дархана Тулегенова и «Помолчим» украинского кинематографиста Антона Азарова.

«На данный момент, все 4 фильма полностью отсняты и смонтированы; черновые версии альманаха и каждого фильма в отдельности отправляются на международные и российские кинофестивали, которые проявляют заинтересованность к проекту», – уточняют создатели фильмов.

Деньги, собранные на краудфандинт-платформе, планируется потратить на цветокоррекцию , звукокоррекцию, изготовление DCP, дизайн титров, оплату музыкальных прав, оплату услуг по продвижению фильмов.

Киношкола «Содружество» состоялась в мае 2019 года в пятый раз. Съемки альманаха в рамках «Содружества» прошли впервые, это был эксперимент. На съемки каждого фильма выделялся один день. В картинах снимались актеры из Грузии, России, Беларуси.
версия для печати
Ссылки по теме
Международная киношкола «Содружество» наградила лучшие короткометражки
Создатели фильма «Человек, который удивил всех» станут кураторами киношколы «Содружество»
Поиск по меткам
короткий метр
персоны
Антон АзаровПавел Емелин

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Тимур Курбангалеев
7 августа ушёл из жизни актёр Тимур Курбангалеев.
Сергей Березин
5 августа ушёл из жизни композитор, певец Сергей Березин.
Вилли Токарев
4 августа ушёл из жизни певец Вилли Токарев.

День рождения >>

Людмила Дмитриева
Клавдия Дрозд
Евгений Князев
Александр Нестеров
Алла Парфаньяк
Сергей Рубеко
Михаил Трясоруков
Вера Холодная
Юнус Юсупов
Джиллиан Андерсон
Эрик Бана
Мелани Гриффит
Рона Митра
Бюль Ожье
Одри Тоту
Уитни Хьюстон
все родившиеся 9 августа >>

Афиша кино >>

Однажды... в Голливуде
драма, комедия, триллер
США, 2019
Дора и Затерянный город
приключения, семейное кино
Австралия, США, 2019
Плюс один
комедия
США, 2019
Страшные истории для рассказа в темноте
фильм ужасов, экранизация
США, 2019
BTS: Открой свою душу. Фильм
музыкальный фильм
Южная Корея, 2019
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, детектив, приключения
США, 2019
Руслан и Людмила: Реальная магия
сказка
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен