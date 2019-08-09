Снятые в рамках киношколы «Содружество» короткометражки войдут в альманах «Пограничное состояние»

Снятые в рамках работы 5-й киношколы «Содружество» короткометражки войдут в альманах «Пограничное состояние», для завершения работы над котором создатели сейчас собирают средства на краудфандинг-платформе Planeta.ru
.
В альманах войдут четыре фильмы, снятых молодежной кинокомандой из России, Грузии, Латвии, Казахстана, Украины, Беларуси, Кыргызстана, Эстонии. Это «Пока, Павлик!
» российского режиссера Павла Емелина
, «Кислород
» латышского кинематографиста Валериса Олехно
, «Набат
» казахстанского режиссера Дархана Тулегенова
и «Помолчим» украинского кинематографиста Антона Азарова
.
«На данный момент, все 4 фильма полностью отсняты и смонтированы; черновые версии альманаха и каждого фильма в отдельности отправляются на международные и российские кинофестивали, которые проявляют заинтересованность к проекту
», – уточняют создатели фильмов.
Деньги, собранные на краудфандинт-платформе, планируется потратить на цветокоррекцию , звукокоррекцию, изготовление DCP, дизайн титров, оплату музыкальных прав, оплату услуг по продвижению фильмов.
Киношкола «Содружество» состоялась в мае 2019 года в пятый раз. Съемки альманаха в рамках «Содружества» прошли впервые, это был эксперимент. На съемки каждого фильма выделялся один день. В картинах снимались актеры из Грузии, России, Беларуси.