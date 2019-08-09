Новый сезон «Острых козырьков» выйдет в конце августа

Канал BBC One наконец озвучил дату премьеры пятого сезона сериала «Острые козырьки», сообщает Deadline
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После двухлетнего перерыва шоу выйдет 25 августа в эфире канала, куда оно «переехало» с BBC Two. Это стало возможным после того, как «Острые козырьки» в прошлом году наконец получили свою первую премию BAFTA. Дата американской премьеры, за которую отвечает стриминг-сервис Netflix, пока не названа.
Шоураннер проекта Стивен Найт
и исполнитель одной из главных ролей Киллиан Мерфи
обещают, что пятый сезон будет еще лучше предыдущих (хотя и про четвертый сезон, у которого был самый высокий рейтинг, они говорили именно так).
Действие новых «Острых козырьков» развернется в 1929 году, когда Томми Шелби уже является членом парламента, и начнется с крушения на Уолл-стрит, из-за чего семья Шелби потеряет значительное количество денег. Найт также отмечает, что в этом сезоне будет больше параллелей с современностью, так как именно в 1929-м начался «рост фашизма, расизма, национализма и популизма». В сериале появятся новые герои, которые станут врагами Шелби, однако, как подчеркивают создатели проекта, главным врагом Томми останется он сам.