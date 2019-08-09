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Новый фильм Тарантино показал лучший старт среди картин режиссера

9 августа
2019 год

Новости кино >>
9 августа 2019
Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» показал лучший старт в России среди работ режиссера, свидетельствуют данные ЕАИС.

Новый фильм Тарантино показал лучший старт среди картин режиссера

За свой первый четверг лента успела получить 115,7 млн рублей. Предыдущая его картина «Омерзительная восьмерка», выходившая после новогодних праздников 2016-го на старте (без учета превью) собирала около 20 млн, а ее общие сборы составляли чуть больше 400 млн рублей.

По состоянию на вечер пятницы у «Однажды... в Голливуде» уже 189,6 млн рублей, при этом он возглавляет десятку лидеров, показывая лучший старт среди новинок недели, а также опережая «Форсаж: Хоббс и Шоу», который работает уже вторую неделю.

Новый, девятый по счету, фильм Квентина Тарантино рассказывает о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. В рамках промо-тура режиссер посетил Москву, где не только дал пресс-конференцию, но и ознакомился с достопримечательностями российской столицы.
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