Новый фильм Тарантино показал лучший старт среди картин режиссера

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В центре внимания будет битва при Эль-Аламейне.

Режиссер «Ярости» возвращается к теме Второй мировой

9 августа

Снятые в рамках киношколы «Содружество» короткометражки войдут в альманах «Пограничное состояние»

Но для этого группам нужно помочь на краудфандинг-платформе.