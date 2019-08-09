Новый фильм Тарантино показал лучший старт среди картин режиссера

Новый фильм Квентина Тарантино
«Однажды... в Голливуде
» показал лучший старт в России среди работ режиссера, свидетельствуют данные ЕАИС.
За свой первый четверг лента успела получить 115,7 млн рублей. Предыдущая его картина «Омерзительная восьмерка
», выходившая после новогодних праздников 2016-го на старте (без учета превью) собирала около 20 млн, а ее общие сборы составляли чуть больше 400 млн рублей.
По состоянию на вечер пятницы у «Однажды... в Голливуде» уже 189,6 млн рублей, при этом он возглавляет десятку лидеров, показывая лучший старт среди новинок недели, а также опережая «Форсаж: Хоббс и Шоу
», который работает уже вторую неделю.
Новый, девятый по счету, фильм Квентина Тарантино рассказывает о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо
) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт
) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. В рамках промо-тура режиссер посетил Москву, где не только дал пресс-конференцию, но и ознакомился с достопримечательностями российской столицы.