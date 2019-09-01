Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Эдриан Броуди сыграет драматурга Артура Миллера в байопике Мэрилин Монро

1 сентября
2019 год

Новости кино >>
1 сентября 2019
Объявлен актёрский состав «Блондинки» Эндрю Доминика с Аной де Армас в образе Мэрилин Монро.

Согласно THR, в картине, основанной на романе Джойс Кэрол Оутс, сыграют Эдриан Броуди, Бобби Каннавале, Джулианна Николсон, Тоби Хасс, Сара Пэкстон, Дэвид Варшовский, Ксавьер Сэмюэл, Каспар Филлипсон, Лили Фишер, Ивэн Уильямс и другие актёры.


Как уточняет IMDb, Броуди предстанет в качестве драматурга, т.е. Артура Миллера, последнего мужа Нормы Джин. Каннавале досталась роль бейсболиста Джо Димаджио, за которого Мэрилин вышла замуж в 1954-м.

Сценарий к ленте написал сам Доминик, одержимый идеей байопика Монро с 2010 года. Продюсерами выступают Брэд Питт, Деде Гарднер, Джереми Клейнер, Трэйси Ландон и Скотт Робертсон. Съёмки фильма, который Netflix выпустит в 2020-м, уже идут в Лос-Анджелесе.
версия для печати
Ссылки по теме
В Ане де Армас видят новую Мэрилин Монро
Келли Гарнер в роли Мэрилин Монро
И снова о Мэрилин
Поиск по меткам
Американское киноБиография / БайопикЭкранизация
персоны
Ана де АрмасЭдриан БроудиДэвид ВаршовскийДжо ДиМаджиоБобби КаннавалеАртур МиллерМэрилин МонроДжулианна НиколсонБрэд ПиттСара ПэкстонКсавьер СэмюэлТоби Хасс

фотографии >>
Эдриан Броуди сыграет драматурга Артура Миллера в байопике Мэрилин Монро фотографии
Ана де Армас в образе Мэрилин Монро
Ана де Армас в образе Мэрилин Монро
Ана де Армас в образе Мэрилин Монро
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Числов
29 августа скончался актёр Александр Числов.
Людмила Мальцева
27 августа ушла из жизни актриса Людмила Мальцева.
Борис Горлов
26 августа ушёл из жизни режиссёр Борис Горлов.
Игорь Хомский
25 августа погиб режиссёр Игорь Хомский.

День рождения >>

Ирина Антоненко
Борис Бирман
Сергей Гармаш
Виталий Коваленко
Владимир Кошевой
Дарья Мороз
Игорь Петрусенко
Михаил Полосухин
Марюс Репшис
Витторио Гассман
Луминица Георгиу
Ивонн ДеКарло
Джэйма Мэйс
Жак Тожа
Лили Томлин
Квета Фиалова
все родившиеся 1 сентября >>

Афиша кино >>

Акулы
драма
Уругвай, Аргентина, Испания, 2019
Куда ты пропала, Бернадетт?
трагикомедия, экранизация
США, 2018
Работа без авторства
драма, исторический фильм, триллер
Германия, Италия, 2018
Дефолт
драма
Южная Корея, 2018
Жара
комедия
Россия, 2019
Королевские каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, США, Острова Кайман, 2019
Одесса
драма
Россия, 2019
Оно 2
триллер, фильм ужасов, экранизация
Канада, США, 2019
Опасные секреты
драма, шпионский фильм
Великобритания, США, 2019
Царство
военный фильм, драма, исторический фильм
Япония, 2019
В Кейптаунском порту
драма
Россия, 2018
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен