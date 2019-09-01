Эдриан Броуди сыграет драматурга Артура Миллера в байопике Мэрилин Монро

Объявлен актёрский состав «Блондинки
» Эндрю Доминика
с Аной де Армас
в образе Мэрилин Монро
.
Согласно THR
, в картине, основанной на романе Джойс Кэрол Оутс
, сыграют Эдриан Броуди
, Бобби Каннавале
, Джулианна Николсон
, Тоби Хасс
, Сара Пэкстон
, Дэвид Варшовский
, Ксавьер Сэмюэл
, Каспар Филлипсон
, Лили Фишер
, Ивэн Уильямс
и другие актёры.
Как уточняет IMDb
, Броуди предстанет в качестве драматурга, т.е. Артура Миллера
, последнего мужа Нормы Джин
. Каннавале досталась роль бейсболиста Джо Димаджио
, за которого Мэрилин вышла замуж в 1954-м.
Сценарий к ленте написал сам Доминик, одержимый идеей байопика Монро с 2010 года. Продюсерами выступают Брэд Питт
, Деде Гарднер
, Джереми Клейнер
, Трэйси Ландон
и Скотт Робертсон
. Съёмки фильма, который Netflix выпустит в 2020-м, уже идут в Лос-Анджелесе.