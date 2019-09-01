Дима Билан и Полина Гагарина озвучили птиц

По сюжету стриж Ману растёт в семье чаек и изо всех сил пытается научиться плавать, ловить рыбу и летать так же, как и они. Но во время традиционного летнего состязания он понимает, что никогда не сможет стать чайкой. Раздосадованный Ману улетает из дома, где встречает новых друзей. Из-за этого портятся его отношения с родной стаей. Но тут в дело вмешивается случай. Ману, который вырос отважным как чайка и изобретательным как стриж, удаётся уберечь и чаек, и стрижей от надвигающейся опасности и стать героем в глазах и тех и других.
фото: Пресс-служба кинокомпании «СТВ»
«Я не впервые озвучиваю мультфильмы, были "Тролли", "Холодное сердце", и вот сейчас новое предложение – "Птичий дозор", и я с удовольствием согласился. Мне понравилась сама эта история. Детская аудитория – это наше прекрасное будущее. Да и сам я всегда любил мультфильмы. Мой персонаж – стриж Ману, выросший в семье чаек, которые его воспитали. Он не забыл тех, кто тратил на него время. Я тоже считаю, что нужно быть благодарным к своим учителям. И я очень благодарен своим педагогам и тем, кто своим действием дал мне какой-то импульс. В этом мы, наверное, похожи с моим героем», – рассказал Дима Билан.
«"Птичий дозор" – яркий и красивый мультфильм для всей семьи. Это история о помощи, о взаимовыручке, о том, что надо защищать слабых, стараться быть сильным и не унывать, несмотря ни на что. Моя героиня – чайка Бриджит, гордая и сильная птица, которая воспитывает малышей и учит их летать», – поведала о своей героине Полина Гагарина.