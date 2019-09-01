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Энтони Майкл Холл и Кайл Ричардс сыграют в сиквеле «Хэллоуина»

1 сентября
2019 год

Новости кино >>
1 сентября 2019
Энтони Майкл Холл исполнит одну из ролей в хорроре «Хэллоуин убивает», уверяет Variety.

В сиквеле одиннадцатого «Хэллоуина» актёру предстоит воплотить образ Томми Дойла, которого в шестой части хоррор-серии, вышедшей в 1995-м с подзаголовком «Проклятие Майкла Майерса», сыграл Пол Радд.

Энтони Майкл Холл и Кайл Ричардс сыграют в сиквеле «Хэллоуина»
фото: denofgeek.com

Согласно Screen Rant, в картине также ожидается возвращение Линдси Уоллес в исполнении Кайл Ричардс. Актриса сыграла эту роль в оригинале 1978 года.

Джейми Ли Кёртис вернётся к роли Лори Строуд, режиссёром вновь выступит Дэвид Гордон Грин, который напишет сценарий вместе с Дэнни Макбрайдом. «Хэллоуин убивает» появится на экранах планеты 16 октября 2020-го, а третий фильм перезапуска «Хэллоуин кончается» выйдет 15 октября 2021-го.
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Энтони Майкл Холл и Кайл Ричардс сыграют в сиквеле «Хэллоуина» фотографии
Энтони Майкл Холл и Кайл Ричардс сыграют в сиквеле «Хэллоуина» фотографии
Энтони Майкл Холл и Кайл Ричардс сыграют в сиквеле «Хэллоуина» фотографии
Джейми Ли Кёртис и Кайл Ричардс
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