Энтони Майкл Холл и Кайл Ричардс сыграют в сиквеле «Хэллоуина»

Энтони Майкл Холл
исполнит одну из ролей в хорроре «Хэллоуин убивает
», уверяет Variety
.
В сиквеле одиннадцатого «Хэллоуина
» актёру предстоит воплотить образ Томми Дойла, которого в шестой части хоррор-серии, вышедшей в 1995-м с подзаголовком «Проклятие Майкла Майерса
», сыграл Пол Радд
.
Согласно Screen Rant
, в картине также ожидается возвращение Линдси Уоллес в исполнении Кайл Ричардс
. Актриса сыграла эту роль в оригинале
1978 года.
Джейми Ли Кёртис
вернётся к роли Лори Строуд, режиссёром вновь выступит Дэвид Гордон Грин
, который напишет сценарий вместе с Дэнни Макбрайдом
. «Хэллоуин убивает» появится на экранах планеты 16 октября 2020-го, а третий фильм перезапуска «Хэллоуин кончается
» выйдет 15 октября 2021-го.