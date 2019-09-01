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Джессика Макнэми станет Соней Блейд

1 сентября
2019 год

Новости кино >>
1 сентября 2019
Джессика МакнэмиМег: Монстр глубины») и Джош ЛоусонБомба») присоединились к команде новой экранизации игры Mortal Kombat. Актёры воплотят образы Сони Блейд и Кано. В картине также сыграет Льюис ТанДэдпул 2»), чья роль пока держится в секрете, уточняет издание The Hollywood Reporter.

Джессика Макнэми станет Соней Блейд
фото: comingsoon.net

Ранее стало известно, что Лю Каном предстанет Луди Линь, Милиной назначена дебютантка Сиси Стрингер, Джексом побудет Мехкад Брукс, Таданобу Асано превратится в Рэйдена, а Джо Таслим сыграет Саб-Зиро.

Съёмки ремейка «Смертельной битвы» стартуют в этом году на юге Австралии, релиз запланирован на 5 марта 2021 года. За производство отвечает студия New Line, за постановку — дебютант Саймон Маккуойд, а за сценарий — новичок Грег Руссо. Продюсерами выступают Джеймс Ван и Тодд Гарнер.
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Джессика Макнэми станет Соней Блейд фотографии
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