Джессика Макнэми станет Соней Блейд

Джессика Макнэми
(«Мег: Монстр глубины
») и Джош Лоусон
(«Бомба
») присоединились к команде новой экранизации игры Mortal Kombat
. Актёры воплотят образы Сони Блейд и Кано. В картине также сыграет Льюис Тан
(«Дэдпул 2
»), чья роль пока держится в секрете, уточняет издание The Hollywood Reporter
.
Ранее стало известно, что Лю Каном предстанет Луди Линь
, Милиной назначена дебютантка Сиси Стрингер
, Джексом побудет Мехкад Брукс
, Таданобу Асано
превратится в Рэйдена, а Джо Таслим
сыграет Саб-Зиро.
Съёмки ремейка «Смертельной битвы
» стартуют в этом году на юге Австралии, релиз запланирован на 5 марта 2021 года. За производство отвечает студия New Line, за постановку — дебютант Саймон Маккуойд
, а за сценарий — новичок Грег Руссо
. Продюсерами выступают Джеймс Ван
и Тодд Гарнер
.