Джессика Макнэми станет Соней Блейд

ревью

Актриса разоткровенничалась в студии Андрея Малахова

Ирина Алфёрова рассказала, как отомстила Александру Абдулову

Сценарий к «Чёрной пятёрке» напишет Эрен Крюгер.

Майкл Бэй поставит боевик по собственной идее

Джош Лоусон в новой экранизации игры Mortal Kombat сыграет Кано.

Актриса поделилась впечатлениями об отпуске

Эмилия Кларк пострадала от индийских мартышек

Энтони Майкл Холл и Кайл Ричардс сыграют в сиквеле «Хэллоуина»

Интервью

Леонид Ярмольник: «Самый большой талант детей – умение слышать родителей»

Актер и продюсер – о новом фильме Валерия Тодоровского, поколении «советских людей», пересечении эпох и шекспировских мотивах «Одессы»