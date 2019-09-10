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Екатерина Олькина испытает тяготы 1990-х

10 сентября
2019 год

Новости кино >>
10 сентября 2019
Телеканал «Россия 1» 16 сентября начинает показ остросюжетной драмы «Замок из песка» с Екатериной Олькиной в главной роли, сообщает пресс-служба канала.

Екатерина Олькина испытает тяготы 1990-х

Героиня Олькиной – Марина Романова, чья жизнь была похожа на сказку, о которой мечтает каждая женщина – любящий муж, маленький сын, загородный дом и успешный бизнес.

Но на дворе конец 90-х и непростое время вносит свои коррективы. Прекрасная жизнь Марины исчезает в один момент подобно тому как набегающая волна смывает чудесный замок из песка. Героине придется найти ответы на вопросы: Как выжить, если ничего не осталось? Возможно ли начать жизнь заново в чужом городе, где ты никому не нужен? Как найти в себе силы идти дальше и не дать обстоятельствам и собственным страхам сломить тебя?

В сериале также сыграли Артем Карасев, Кристина Кузьмина, Евгений Шириков, Владимир Колганов, Максим Антипов, Борис Хвошнянский, Екатерина Носик, Оксана Базилевич и другие.
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фильмы
Замок из песка

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Екатерина Олькина испытает тяготы 1990-х фотографии
Екатерина Олькина испытает тяготы 1990-х фотографии
Екатерина Олькина испытает тяготы 1990-х фотографии
Екатерина Олькина испытает тяготы 1990-х фотографии
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