Екатерина Олькина испытает тяготы 1990-х

Телеканал «Россия 1» 16 сентября начинает показ остросюжетной драмы «Замок из песка» с Екатериной Олькиной
в главной роли, сообщает пресс-служба канала.
Героиня Олькиной – Марина Романова, чья жизнь была похожа на сказку, о которой мечтает каждая женщина – любящий муж, маленький сын, загородный дом и успешный бизнес.
Но на дворе конец 90-х и непростое время вносит свои коррективы. Прекрасная жизнь Марины исчезает в один момент подобно тому как набегающая волна смывает чудесный замок из песка. Героине придется найти ответы на вопросы: Как выжить, если ничего не осталось? Возможно ли начать жизнь заново в чужом городе, где ты никому не нужен? Как найти в себе силы идти дальше и не дать обстоятельствам и собственным страхам сломить тебя?
В сериале также сыграли Артем Карасев
, Кристина Кузьмина
, Евгений Шириков
, Владимир Колганов
, Максим Антипов
, Борис Хвошнянский
, Екатерина Носик
, Оксана Базилевич
и другие.