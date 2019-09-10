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Ирина Пегова и Анна Снаткина станут офицерами УГРО

10 сентября
2019 год

Новости кино >>
10 сентября 2019
Первый канал 16 сентября начинает показ детективного сериала «Галка и Гамаюн», главные роли в котором исполнили Ирина Пегова и Анна Снаткина, сообщает пресс-служба канала.

Ирина Пегова и Анна Снаткина станут офицерами УГРО
фото: Пресс-служба Первого канала

Название сериала - «Галка и Гамаюн» лишь на первый взгляд может показаться непонятным. На самом деле это всего лишь фамилии двух главных героинь - подруг и офицеров уголовного розыска Ирины Галко (Пегова) и Юлии Гамаюн (Снаткина). Благодаря своей женской интуиции и жизненному опыту они раскрывают такие преступления, которые мужской части отдела порой оказываются «не по зубам».

«Им помогает женская чуйка, развитая на высоком интуитивном уровне. Ира, так как она мама, знает разные детские штуки, которые помогают ей раскрывать дела. И у моей героини есть свои способности, которые также связаны с интуицией. В жизни женщина всегда знает, когда ее обманывают, вот и здесь моя героиня смотрит на этого парня и понимает, что ее обманывают, а потом просто начинается логическое выстраивание цепочки», – говорит Снаткина.

Ирина Пегова и Анна Снаткина станут офицерами УГРО
фото: Пресс-служба Первого канала

Но успехи в работе, к сожалению, не способствуют успехам в личной жизни героинь. Гамаюн влюбилась в коллегу, который оказался женат. А после выяснения отношений она и вовсе становится главной подозреваемой в покушении на его убийство. Галко же хочет отомстить любовнице супруга, который уходит от нее. Но на самом деле никакой любовницы не существует, а просто муж оказался замешан в криминальные дела, и жизнь под одной крышей с женой-полицейской его, естественно, пугает. Несмотря на полную неразбериху в личной жизни, Юля и Ира должны выполнять свою работу – пресекать преступления и раскрывать дела.

«Гамаюн - строгая, собранная, пунктуальная, а моя Галко - вечно в пятнах, в рваных колготках, с облезшим лаком для ногтей. Ей некогда заниматься собой. Мне так нравилось придумывать всякую нелепицу и несуразицу для образа героини, потому что это очень похоже на меня - вечно у нее все падает, ломается. Еще мне очень понравилось, что у моей героини всего так много - дети, семья, животных полон дом! Животных мне показалось даже мало, и я уговорила режиссера взять у моей подруги больших улиток и также поселить их у героини дома», – отмечает Пегова.

Ирина Пегова и Анна Снаткина станут офицерами УГРО
фото: Пресс-служба Первого канала

Действие сериала разворачивается в Угличе и Ярославле, где и проходили основные съемки сериала. Выбор города не случаен - именно там создатели фильма нашли небанальные и свежие фактурные места и виды, сознательно отказавшись от съемок в Москве и Санкт-Петербурге.

«Съемки в Москве - это всегда сложно: ехать обычно нужно далеко по пробкам, тебе всегда хочется домой, а в чужом городе ты занимаешься только ролью, тем более, что Ярославль мне сам по себе очень нравится. Во время съемок шел ЧМ по футболу, поэтому в сериале даже есть сцены, где мы смотрели трансляции в прямом эфире. А, например, момент, когда моя героиня бегает по городу в поисках дочки – в реальности день, когда наши играли решающий матч, поэтому теперь, когда я буду смотреть это кино, всегда буду вспоминать о футболе», – вспоминает Ирина Пегова.
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Ирина Пегова и Анна Снаткина станут офицерами УГРО фотографии
Ирина Пегова и Анна Снаткина станут офицерами УГРО фотографии
Ирина Пегова и Анна Снаткина станут офицерами УГРО фотографии
Ирина Пегова и Анна Снаткина станут офицерами УГРО фотографии
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