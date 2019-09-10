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Тимур Бекмамбетов спродюсирует хоррор режиссера «Гоголя»

10 сентября
2019 год

Новости кино >>
10 сентября 2019
Компания BAZELEVS Тимура Бекмамбетова запускает международный screenlife-хоррор Resurrected («Воскресшие»), режиссером которого выступит Егор Баранов, работавший над трилогией «Гоголь», сообщает пресс-служба компании.

Тимур Бекмамбетов спродюсирует хоррор режиссера «Гоголя»
фото: Егор Баранов

По сюжету, в недалеком будущем Ватикан находит способ возвращать мертвых к жизни. Как и в других screenlife-фильмах, действие происходит полностью на экране компьютера главного героя – служителя виртуальной церкви Стэнли. Его сын погиб в автокатастрофе, и именно он станет первым, кого воскресят. Но воскресшие не поддаются контролю... Стэнли приходится начать собственное расследование, чтобы раскрыть глобальный заговор.

Для Егора Баранова это будет первый международный проект и первый проект в формате screenlife, так любимым продюсером Бекмамбетовым. Ранее он уже выпускал в подобном формате хоррор «Убрать из друзей» Лео Габриадзе и триллеры Profile и «Поиск».
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