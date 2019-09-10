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Мишель Пфайффер представит российским зрителям новую «Малефисенту»

10 сентября
2019 год

Новости кино >>
10 сентября 2019
Актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в новой картине Disney «Малефисента: Владычица тьмы», представит фильм российским зрителям, сообщает пресс-служба российского представительства компании.

Мишель Пфайффер представит российским зрителям новую «Малефисенту»

Премьерный показ фильма Йоакима Роннинга с Анджелиной Джоли, Мишель Пфайффер, Эль Фаннинг, Чиветелем Эджиофором и Сэмом Райли в главных ролях пройдет в московском киноцентре «КАРО 11 Октябрь» 4 октября. В российский прокат лента выйдет 17 октября.

В продолжении истории Малефисенты, которая смогла отстоять своё волшебное лесное царство от притязаний алчного короля людей и подружиться с юной принцессой Авророй, ей не удается полностью отрешиться от внешнего мира, и теперь Малефисенте вновь предстоит встреча с людьми – непонятными, забавными, и иногда опасными существами. Безудержная фантазия создателей нового зрелищного блокбастера Disney перенесет зрителей в сказочную историю, где вас ждут встречи с волшебными существами, невероятные превращения и захватывающие дух приключения.
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персоны
Анджелина ДжолиМишель ПфайфферСэм РайлиИоаким РённингЭль ФаннингЧьюител Эджиофор
фильмы
МалефисентаМалефисента: Владычица тьмы

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