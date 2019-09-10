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Боевик «Без лица» перезапустят с новыми актерами

10 сентября
2019 год

Новости кино >>
10 сентября 2019
Боевик режиссера Джона Ву «Без лица» 1997 года с Джоном Траволтой и Николасом Кейджем будет перезапущен с новыми актерами, сообщает Deadline.

Боевик «Без лица» перезапустят с новыми актерами

Фильмом будет заниматься компания Paramount Pictures. Сценарий напишет Орен Узил, работавший над сиквелом «Мачо и ботана», а также предстоящими картинами «Соник в кино» и «Детектив Пикачу 2». Продюсировать ленту будет Нил Мориц, на счету которого все тот же «Мачо и ботан», а также фильмы франшизы «Форсаж». Исполнительным продюсером выступит Дэвид Пермут, участвовавший в создании оригинального «Без лица». Кто станет режиссером картины, пока не сообщается.

Боевик с элементами научной фантастики «Без лица» вышел на экраны в 1997 году и при бюджете в 80 млн долларов собрал почти 250 млн. В нем специальный агент ФБР Шон Арчер (Джон Траволта) выслеживает международных террористов, к одному из которых Кастору Трою (Николас Кейдж) имеет личные счеты. Во время операции по поимке преступников Трой оказывается в коме, а Шон, планирующий все же осуществить свой план, соглашается пересадить себе лицо лежащего в коме Кастора.
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