Боевик «Без лица» перезапустят с новыми актерами

Боевик режиссера Джона Ву
«Без лица
» 1997 года с Джоном Траволтой
и Николасом Кейджем
будет перезапущен с новыми актерами, сообщает Deadline
.
Фильмом будет заниматься компания Paramount Pictures. Сценарий напишет Орен Узил
, работавший над сиквелом «Мачо и ботана
», а также предстоящими картинами «Соник в кино
» и «Детектив Пикачу 2
». Продюсировать ленту будет Нил Мориц
, на счету которого все тот же «Мачо и ботан
», а также фильмы франшизы «Форсаж
». Исполнительным продюсером выступит Дэвид Пермут
, участвовавший в создании оригинального «Без лица». Кто станет режиссером картины, пока не сообщается.
Боевик с элементами научной фантастики «Без лица» вышел на экраны в 1997 году и при бюджете в 80 млн долларов собрал почти 250 млн. В нем специальный агент ФБР Шон Арчер (Джон Траволта) выслеживает международных террористов, к одному из которых Кастору Трою (Николас Кейдж) имеет личные счеты. Во время операции по поимке преступников Трой оказывается в коме, а Шон, планирующий все же осуществить свой план, соглашается пересадить себе лицо лежащего в коме Кастора.