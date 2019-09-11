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Борис Дергачев «застрял» в тесте на беременность

11 сентября
2019 год

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11 сентября 2019
Телеканал ТНТ представил первый тизер к грядущему комедийному сериалу «Триада» режиссёра Дмитрия Дьяченко («Последний богатырь»).


Главный герой сериала никак не может выбрать между любовницей и женой, с которой у них много лет не получается родить ребенка. Лучший друг советует ему переспать с танцовщицей в клубе и понять, перед какой из любящих женщин ему будет стыдно. Толя решает последовать совету… и через несколько недель все три женщины сообщают Толе, что у него будет ребенок... Ну то есть три ребенка… Одновременно! Вместо того, чтобы провалиться сквозь землю, Толя принимает ответственное, но очень спорное решение. Несмотря ни на что он хочет остаться любящим отцом для каждого из троих детей. Поэтому Толя собирает всю триаду и объявляет о том, что все три матери должны непременно жить вместе с ним под одной крышей.

Борис Дергачев «застрял» в тесте на беременность

Главные роли в сериале сыграли Борис Дергачев, Дарья Мороз, Любовь Аксёнова, Анастасия Калашникова, Виталия Корниенко, Лаура Пицхелаури, Александр Пташенчук, Тимофей Трибунцев, Владислав Ветров, Елена Шевченко, Александр Голубков, Ника Вайпер и Кирилл Полухин.

Премьера сериала «Триада» состоится в эфире телеканала ТНТ осенью 2019 года.
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Борис Дергачев «застрял» в тесте на беременность фотографии
Борис Дергачев «застрял» в тесте на беременность фотографии
Борис Дергачев «застрял» в тесте на беременность фотографии
Борис Дергачев «застрял» в тесте на беременность фотографии
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