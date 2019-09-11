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Ольга Сутулова займётся адвокатской практикой

11 сентября
2019 год

Новости кино >>
11 сентября 2019
Режиссёр Флюза Фархшатова приступила в Москве к съёмкам сериала «Спроси Марту», сообщает пресс-служба продюсерской компании «Среда».

По сюжету Марта — блестящий адвокат с особой спецификой: она работает только с женщинами. Марта всегда выигрывает дела, даже если это требует не совсем законных методов. Но когда под ударом окажется её дело, ребёнок и даже жизнь — Марте придётся признаться самой себе: ей тоже нужна защита.


В сериале, основанном на сценарии Сергея Калужанова и Ирины Накоряковой, снимаются Ольга Сутулова, Кирилл Кяро, Максим Онищенко, Софья Озерова, Роман Агеев, Светлана Устинова, Ирина Гринёва и Полина Кутепова. За визуальную составляющую отвечает оператор Морад Абдель-Фаттах. Продюсерская команда состоит из Александра Цекало, Ивана Самохвалова, Андрея Резника и других.

Премьеру следует ожидать на Первом канале.
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