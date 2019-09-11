Ольга Сутулова займётся адвокатской практикой

Режиссёр Флюза Фархшатова
приступила в Москве к съёмкам сериала «Спроси Марту
», сообщает пресс-служба продюсерской компании «Среда
».
По сюжету Марта — блестящий адвокат с особой спецификой: она работает только с женщинами. Марта всегда выигрывает дела, даже если это требует не совсем законных методов. Но когда под ударом окажется её дело, ребёнок и даже жизнь — Марте придётся признаться самой себе: ей тоже нужна защита.
В сериале, основанном на сценарии Сергея Калужанова
и Ирины Накоряковой
, снимаются Ольга Сутулова
, Кирилл Кяро
, Максим Онищенко
, Софья Озерова
, Роман Агеев
, Светлана Устинова
, Ирина Гринёва
и Полина Кутепова
. За визуальную составляющую отвечает оператор Морад Абдель-Фаттах
. Продюсерская команда состоит из Александра Цекало
, Ивана Самохвалова
, Андрея Резника
и других.
Премьеру следует ожидать на Первом канале.