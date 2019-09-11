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Дэвид Теннант сыграет Александра Литвиненко

11 сентября
2019 год

Новости кино >>
11 сентября 2019
Дэвид Теннант воплотит образ Александра Литвиненко, уверяет The Guardian.

Дэвид Теннант / Александр Литвиненко

Сериал об убийстве бывшего сотрудника ФСБ разрабатывает британский телеканал ITV. Сценарий напишет Джордж КейУбивая Еву») на основе документального фильма 2017 года британского телеканала Channel 4 «Охота на убийц из КГБ».

Это не первое обращение британцев к нашумевшей истории, случившейся в 2006-м. В лондонском театре «Олд Вик» пользуется успехом пьеса «Очень дорогой яд» по одноимённой книге журналиста The Guardian Люка Хардинга. А в скором будущем будет представлена опера об отравлении Литвиненко.
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