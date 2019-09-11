Дэвид Теннант сыграет Александра Литвиненко

Дэвид Теннант
воплотит образ Александра Литвиненко
, уверяет The Guardian
.
Сериал об убийстве бывшего сотрудника ФСБ разрабатывает британский телеканал ITV. Сценарий напишет Джордж Кей
(«Убивая Еву
») на основе документального фильма 2017 года британского телеканала Channel 4 «Охота на убийц из КГБ
».
Это не первое обращение британцев к нашумевшей истории, случившейся в 2006-м. В лондонском театре «Олд Вик
» пользуется успехом пьеса «Очень дорогой яд
» по одноимённой книге журналиста The Guardian Люка Хардинга
. А в скором будущем будет представлена опера об отравлении Литвиненко.