Второй сезон «Кубы» стартует 16 сентября

По сюжету прошло три года с тех пор, как Куба уехал из Среднереченска. Сейчас он работает в полиции Москвы и за удачно проведённую операцию по поимке банды чёрных риелторов получает звание майора. Но неожиданно приходит новость о смерти его возлюбленной Эрики Одинцовой (Екатерина Кузнецова). Это известие, как и то, что у погибшей осталась дочь Саша, ему приносит бывший коллега Илья Изотов (Митя Лабуш). Куба узнаёт, что сейчас девочка живёт у жены брата Эрики Ирины (Голубкина), которая стала опекуном маленькой Саши.
«Думаю, что популярность сериала связана с тем, что людям нравится следить за лихо закрученным сюжетом. Стараются и артисты – играют очень убедительно и поэтому интересно наблюдать за развитием событий. В основном у меня были сцены с Алексеем Макаровым, а с ним мы знакомы буквально с детства. У нас с Лёшей замечательные отношения. Мы даже крёстные родители одного ребёнка. Можно сказать, что мы родственники. Остальных коллег и партнёров я знаю достаточно давно: с кем-то учились вместе, а с кем-то уже доводилось сниматься», – рассказала Мария Голубкина.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Докопаться до сути этого дела Андрею помогают сотрудники местного РОВД, а бывший начальник Захаров (Стеклов) и вовсе просит его вернуться в Среднереченск. Параллельно они расследуют самые запутанные преступления в городе – от пропажи людей до кражи ценнейших икон. Но всё-таки самым большим достижением для Кубанкова становятся не успешно раскрытые дела, а обретение семьи: он знакомится с девушкой, к которой впервые после гибели Эрики чувствует симпатию.
«Я рада, что сериал получил продолжение и надеюсь, что будет третий сезон. Ко мне часто подходят на улице или в супермаркетах и спрашивают, когда уже покажут второй сезон. Буквально на днях произошла забавная ситуация: я ехала на такси в аэропорт, и водитель оказался фанатом нашего сериала "Куба", и как только он меня узнал, сбавил скорость и всю дорогу до аэропорта с восхищением проговорил со мной о сериале. В такие моменты осознаёшь, что проделанная работа того стоит», – поведала исполнительница роли капитана Оксаны Садуровой Екатерина Никитина.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
По словам режиссёра и оператора сериала Дмитрия Коробкина, ему «очень повезло работать в окружении чудесного актёрского состава. На съёмочной площадке встретились несколько актёрских поколений: легенды российского и советского кино и талантливые молодые артисты. Атмосфера была весёлая и обычные производственные сложности, которые всегда сопровождают съёмочный процесс, мы преодолевали с юмором...
Для меня было очень важно, чтобы все персонажи истории, которую мы рассказываем зрителю, были живыми людьми. Смешными и трогательными, со страхами и сомнениями, с тараканами в голове и личными кризисами. Актёры великолепно справились с этой задачей, и, на мой взгляд, кино получилось не только увлекательным в своей детективной канве, но очень человечным, про живых людей, про нас с вами сегодня».
Съёмки 20-серийной картины проходили в Ярославле и Ярославской области.