На Comic Con Russia покажут «Арахисового сокола»

По сюжету картины главный герой, вылетев в окно, очутился в мире, где чего-то не хватало. Его новому другу Тайлеру — крупной суммы денег. Паре головорезов — головы друга. Молодой медсестре Элеонор — любви. А ему — путешествий на плоту, погонь, пылающих костров и немного арахисового масла.
фото: Пресс-служба фестиваля
Мировая премьера «Арахисового сокола» прошла на фестивале South By Southwest в техасском городе Остин. Фильм был удостоен приза зрительских симпатий и получил высокие оценки критиков. Российская премьера состоится за три недели до выхода картины в прокат. В кинотеатрах лента появится с 24 октября.
Comic Con Russia пройдёт в Москве в шестой раз — с 3 по 6 октября в павильоне № 1 выставочного комплекса «Крокус Экспо». Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».