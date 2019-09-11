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На Comic Con Russia покажут «Арахисового сокола»

11 сентября
2019 год

Новости кино >>
11 сентября 2019
На Comic Con Russia 2019 состоится специальный предпремьерный показ комедии «Арахисовый сокол» с Шайей ЛаБафом и Дакотой Джонсон. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

По сюжету картины главный герой, вылетев в окно, очутился в мире, где чего-то не хватало. Его новому другу Тайлеру — крупной суммы денег. Паре головорезов — головы друга. Молодой медсестре Элеонор — любви. А ему — путешествий на плоту, погонь, пылающих костров и немного арахисового масла.

На Comic Con Russia покажут «Арахисового сокола»
фото: Пресс-служба фестиваля

Мировая премьера «Арахисового сокола» прошла на фестивале South By Southwest в техасском городе Остин. Фильм был удостоен приза зрительских симпатий и получил высокие оценки критиков. Российская премьера состоится за три недели до выхода картины в прокат. В кинотеатрах лента появится с 24 октября.

Comic Con Russia пройдёт в Москве в шестой раз — с 3 по 6 октября в павильоне № 1 выставочного комплекса «Крокус Экспо». Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».
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На Comic Con Russia покажут «Арахисового сокола» фотографии
На Comic Con Russia покажут «Арахисового сокола» фотографии
На Comic Con Russia покажут «Арахисового сокола» фотографии
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