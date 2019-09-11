Начались съёмки мелодрамы «Закрытый сезон»

Действие разворачивается в небольшом южном городке на море. Уютные кафе на набережной, домашнее вино «на разлив», платная рыбалка на катерах. Есть в городе и свои «знаковые фигуры»: это Глеб Валентинович – полулегальный бизнесмен, владелец ресторанчиков и киосков, и Сергей Воронец – начальник отделения милиции, с тех же заведений имеющий «процент» за спокойную жизнь. Городок живёт ленивой и приятной жизнью до тех пор, пока не происходят несколько странных смертей – вчера ещё здоровые люди умирают за пару часов. В город вызывают эпидемиолога из столицы. Глеб с «командой» пытаются его перехватить и подкупить: совсем не в их интересах, чтобы закрыли сезон. Но Джек оказывается принципиальным. Впрочем, своей преданностью делу и готовностью влезть в любую драку он вскоре заставит Глеба себя уважать. Глеб не знает одного: Джек – тот самый мужчина, из-за разрыва с которым когда-то уехала из Москвы его молодая жена.