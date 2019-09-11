Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Начались съёмки мелодрамы «Закрытый сезон»

11 сентября
2019 год

Новости кино >>
11 сентября 2019
Стартовали съёмки восьмисерийной мелодрамы Дарьи Полторацкой «Закрытый сезон», заказанной ВГТРК.

Согласно пресс-службе кинокомпании «Марс Медиа», отвечающей за производство сериала, в «Закрытом сезоне» снимаются Дарья Урсуляк, Кирилл Гребенщиков, Пётр Баранчеев, Максим Битюков, Нелли Уварова, Марина Доможирова и Юлия Яблонская.

Начались съёмки мелодрамы «Закрытый сезон»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

Действие разворачивается в небольшом южном городке на море. Уютные кафе на набережной, домашнее вино «на разлив», платная рыбалка на катерах. Есть в городе и свои «знаковые фигуры»: это Глеб Валентинович – полулегальный бизнесмен, владелец ресторанчиков и киосков, и Сергей Воронец – начальник отделения милиции, с тех же заведений имеющий «процент» за спокойную жизнь. Городок живёт ленивой и приятной жизнью до тех пор, пока не происходят несколько странных смертей – вчера ещё здоровые люди умирают за пару часов. В город вызывают эпидемиолога из столицы. Глеб с «командой» пытаются его перехватить и подкупить: совсем не в их интересах, чтобы закрыли сезон. Но Джек оказывается принципиальным. Впрочем, своей преданностью делу и готовностью влезть в любую драку он вскоре заставит Глеба себя уважать. Глеб не знает одного: Джек – тот самый мужчина, из-за разрыва с которым когда-то уехала из Москвы его молодая жена.

Сценарий написала Алёна Званцова, а музыку сочиняет композитор Илья Духовный. Продюсерами выступают Рубен Дишдишян и Арам Мовсесян.
версия для печати
Ссылки по теме
Ольга Сутулова займётся адвокатской практикой
Сценаристка «Большого» приступила к съемкам своего режиссерского дебюта
Режиссер «Города» и «Гурзуфа» снимет сериал про российскую порноиндустрию
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Пётр БаранчеевМаксим БитюковКирилл ГребенщиковРубен ДишдишянМарина ДоможироваИлья ДуховныйАлёна ЗванцоваАрам МовсесянДарья ПолторацкаяНелли УвароваДарья УрсулякЮлия Яблонская
фильмы
Закрытый сезон

фотографии >>
Начались съёмки мелодрамы «Закрытый сезон» фотографии
Начались съёмки мелодрамы «Закрытый сезон» фотографии
Начались съёмки мелодрамы «Закрытый сезон» фотографии
Начались съёмки мелодрамы «Закрытый сезон» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Петерсон
5 сентября ушёл из жизни музыкант, певец Юрий Петерсон.

День рождения >>

Светлана Варгузова
Фёдор Добронравов
Лада Дэнс
Александр Зельский
Олег Зима
Всеволод Ларионов
Алексей Огурцов
Лена Рябухина
Евгения Тудорашку
Яцек Вощерович
Херберт Лом
Вирджиния Мэдсен
Кэмерон Ричардсон (II)
Тараджи П. Хенсон
Джон Хоукс
Эва Шикульска
все родившиеся 11 сентября >>

Афиша кино >>

Манхэттен
комедия, мелодрама
США, 1979
Пункт назначения: Смайл
фильм ужасов
Канада, Норвегия, США, 2018
Промар
научная фантастика, приключения
Япония, 2019
Бунюэль в лабиринте черепах
биография, драма
Испания, Нидерланды, Германия, 2018
Годовщина революции
исторический фильм
СССР, 1918
Дорогой папа
лирическая комедия
Россия, 2019
Капитал в XXI веке
экранизация
Новая Зеландия, Франция, 2019
Птичий дозор
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, Канада, Франция, 2018
Русское краткое. Победители Кинотавра-2019
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2019
Сорокин трип
биография
Россия, 2019
Стриптизёрши
драма, комедия, криминальный фильм
США, 2019
Щегол
драма, экранизация
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен