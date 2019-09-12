Алексей Пиманов снимает картину «Одиннадцать молчаливых мужчин»

В Москве проходят съёмки нового фильма Алексея Пиманова
«Одиннадцать молчаливых мужчин
» о турне московского клуба «Динамо» в Великобританию в ноябре 1945 года, сообщает пресс-служба кинокомпании «ПимановФильм».
«Одиннадцатью молчаливыми мужчинами» называли советских футболистов в английской прессе того времени, заочно предрекая нашей команде разгромное поражение на родине футбола. Но после первой же игры тон англичан резко изменился со снисходительного на восторженный. Сыграв четыре матча с «Челси», «Кардифф-Сити», «Арсеналом» и «Глазго Рейнджерс», «динамовцы» выиграли дважды и два поединка свели вничью. Общий счет – 19:9. В советских парней, без преувеличения, влюбилась вся Англия от мала до велика. В «динамовцев» воодушевлённо играли мальчишки на улицах скупого на эмоции Лондона. «Динамовцы» тогда доказали, что для них в футболе главным была даже не сама игра, не заработанные очки, а именно битва за то, чему они преданы всей душой. Неслучайно многие, кому посчастливилось наблюдать за той серией матчей, отметили потрясающий факт: «если советские так сражаются на стадионе, на пределе своих возможностей, будто футбол для них – "наше всё", то неудивительно, что на полях войны они оказались непобедимыми».
Специально для каждого актёра, занятого в фильме, была изготовлена уникальная форма, полностью соответствующая экипировке футболистов 1945-го. Важным атрибутом «динамовцев» XXI века являются и бутсы, тоже сделанные на заказ: с особыми гвоздиками, на которых крепились шипы.
В картине играют Роман Курцын
, Макар Запорожский
, Павел Трубинер
, Андрей Чернышов
, Дмитрий Белоцерковский
, Станислав Раскачаев
, Иван Степанов
, Александр Алёшкин
, Вячеслав Морозов
, Денис Денисов
, Юрий Трубин
, Александр Коркунов
, Глеб Гервассиев
, Алёна Коломина
, Евгения Лапова
, Софья Шуткина
, Ольга Лерман
, Алексей Чечукевич
, Станислав Колодуб
, Марк Кондратенко
и другие актёры. Сценарий к картине написан братьями Пресняковыми
. Съёмки будут проходить в Москве, Лондоне, Санкт-Петербурге. Некоторые эпизоды планируется снять в Павловске, Пушкине и Калуге. Премьера приурочена к 75-летию исторического события и ожидается в конце 2020-го.