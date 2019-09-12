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Алексей Пиманов снимает картину «Одиннадцать молчаливых мужчин»

12 сентября
2019 год

Новости кино >>
12 сентября 2019
В Москве проходят съёмки нового фильма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» о турне московского клуба «Динамо» в Великобританию в ноябре 1945 года, сообщает пресс-служба кинокомпании «ПимановФильм».

«Одиннадцатью молчаливыми мужчинами» называли советских футболистов в английской прессе того времени, заочно предрекая нашей команде разгромное поражение на родине футбола. Но после первой же игры тон англичан резко изменился со снисходительного на восторженный. Сыграв четыре матча с «Челси», «Кардифф-Сити», «Арсеналом» и «Глазго Рейнджерс», «динамовцы» выиграли дважды и два поединка свели вничью. Общий счет – 19:9. В советских парней, без преувеличения, влюбилась вся Англия от мала до велика. В «динамовцев» воодушевлённо играли мальчишки на улицах скупого на эмоции Лондона. «Динамовцы» тогда доказали, что для них в футболе главным была даже не сама игра, не заработанные очки, а именно битва за то, чему они преданы всей душой. Неслучайно многие, кому посчастливилось наблюдать за той серией матчей, отметили потрясающий факт: «если советские так сражаются на стадионе, на пределе своих возможностей, будто футбол для них – "наше всё", то неудивительно, что на полях войны они оказались непобедимыми».

Алексей Пиманов снимает картину «Одиннадцать молчаливых мужчин»
фото: pikstagram.org

Специально для каждого актёра, занятого в фильме, была изготовлена уникальная форма, полностью соответствующая экипировке футболистов 1945-го. Важным атрибутом «динамовцев» XXI века являются и бутсы, тоже сделанные на заказ: с особыми гвоздиками, на которых крепились шипы.

В картине играют Роман Курцын, Макар Запорожский, Павел Трубинер, Андрей Чернышов, Дмитрий Белоцерковский, Станислав Раскачаев, Иван Степанов, Александр Алёшкин, Вячеслав Морозов, Денис Денисов, Юрий Трубин, Александр Коркунов, Глеб Гервассиев, Алёна Коломина, Евгения Лапова, Софья Шуткина, Ольга Лерман, Алексей Чечукевич, Станислав Колодуб, Марк Кондратенко и другие актёры. Сценарий к картине написан братьями Пресняковыми. Съёмки будут проходить в Москве, Лондоне, Санкт-Петербурге. Некоторые эпизоды планируется снять в Павловске, Пушкине и Калуге. Премьера приурочена к 75-летию исторического события и ожидается в конце 2020-го.
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Алексей Пиманов
Алексей Пиманов
Алексей Пиманов снимает картину «Одиннадцать молчаливых мужчин» фотографии
Алексей Пиманов снимает картину «Одиннадцать молчаливых мужчин» фотографии
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