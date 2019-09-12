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Сергей Гинзбург обратился к петровской эпохе

12 сентября
2019 год

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12 сентября 2019
Сергей Гинзбург приступил к съёмкам исторической саги «Собор». Согласно пресс-службе «Киностудии КИТ», ответственной за производство сериала, главную роль в нём исполняет Сергей Марин, а компанию ему составят Светлана Иванова, Максим Аверин, Александр Балуев, Юлия Снигирь, Ян Цапник, Александр Ильин-младший, Юрий Чурсин, Алексей Бардуков, Александр Коршунов, Рамиль Сабитов, Дмитрий Куличков, Игорь Савочкин, Марина Петренко, Полина Чернышова, Александр Бухаров и другие актёры.

Сергей Гинзбург обратился к петровской эпохе
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

На дворе 1700 год: время радикальных перемен в Российской империи, время великих реформаций Петра Первого. Юный крепостной Иван Старшов без памяти влюблён в дочь своего барина – Марию. Он ни за что не готов смириться с тем, что юная княжна не пара ему. «Желания мне дал, а добиться их не разрешаешь!», – ропщет на Бога Иван. Он обращается с мольбой о помощи к священнику – ведь Господь создал людей равными. Но тот вторит поговорке – прими свою долю, смирись. В отчаянии Старшов отрекается от веры. Иван упрям – сбегает из деревни, решив взять судьбу в свои руки. Так начинается извилистый путь главного героя к истинному пониманию любви.

«Это один из важнейших проектов Группы Компаний ГПМ КИТ, работу над которым мы ведем больше двух лет. Огромная ответственность – делать фильм с названием "Собор". Спасо–Преображенский собор в Санкт-Петербурге в этой саге будет не просто местом, вокруг которого разворачиваются события, он станет одним из главных героев этой истории, центром притяжения людей и свидетелем великих военных побед Российской империи. Я очень надеюсь, что нам удастся создать произведение, которое войдёт в копилку фильмов, формирующих культурный код», – заявил генеральный продюсер Рафаел Минасбекян.

Сергей Гинзбург обратился к петровской эпохе
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

«Социальные реформы – это всегда идеальный плацдарм для рождения новых личностей, любые примеры истории это подтверждают. Как только страна переходит из одного качественного состояния в другое, на арену – и политическую, и социальную, и научную, и творческую, – выходят яркие, необычные, очень живые и горячие люди с гигантской волей к действиям. Подобные герои всегда были и остаются очень привлекательными для кинодраматургии. И, соответственно, петровское время – это время, в которое появилось огромное количество великих людей. Наш герой, может быть он и не занял в истории нашей страны какого-то значимого места, но он проходит самую глубокую и самую важную эволюцию в формировании человека. Он, благодаря своей воле к жизни, желанию быть свободным и самореализоваться, постигает истинную суть и значение слова любовь», – рассказал генеральный продюсер Джаник Файзиев.

По словам Сергея Гинзбурга, зрителей ожидает «кино не про религию, а про Любовь, которая есть квинтэссенция Божественного в человеке. Это масштабная история о Человеке на фоне смены эпох. Ведь именно при Петре Первом Россия стала Империей. Для воплощения этой истории необходимо возвести несколько масштабных декорационных комплексов: боярское поместье конца 17-го века; декорации Петербурга времён его основания. Это тот момент в истории молодой Северной столицы, который можно будет увидеть только в нашем кино. Мы покажем, как на пустом месте был заложен город, который позже будут называть Северной Венецией. Образ города, заложенного вопреки природе, отражает суть человека петровской эпохи – несгибаемого и волевого».

Сергей Гинзбург обратился к петровской эпохе
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

Подготовительные работы стартовали за год до съёмок. Сага отразит трансформации Петербурга. Это будет сделано за счёт декораций и доработки фонов при помощи компьютерной графики, поскольку реальных объектов тех времён практически не сохранилось. Часть съёмок будет проходить в настоящей Петропавловской крепости. Декорационного строительства требуют и локации под сражения: возведение редутов, рвов, укреплений. Но главную декорацию – храм, который строит главный герой, возводят не сразу: зрители увидят реальное поэтапное строительство Собора. Большое внимание уделено историческому реквизиту, знамёнам, оружию и костюму. Многое будет изготовлено специально для съёмок. Зрители увидят, как на смену боярскому посоху придёт элегантная трость, а устаревший фитильный мушкет сменит передовое ружьё с кремниевым замком. У женщин оголится шея – они переоденутся в европейское платье, а мужчины сбреют бороды и наденут парики.

Съёмки многосерийного фильма пройдут в Москве и Подмосковье, Пскове, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, на Валдае. Съёмочной группе предстоит преодолеть 12 переездов – путь составит более 4000 километров. Премьера «Собора» состоится на Первом канале.
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Сергей Гинзбург обратился к петровской эпохе фотографии
Сергей Гинзбург обратился к петровской эпохе фотографии
Сергей Гинзбург обратился к петровской эпохе фотографии
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