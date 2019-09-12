Ричард Дормер возглавит «Стражу»

Звезда «Игры престолов
» Ричард Дормер
воплотит образ капитана Сэмюэля Ваймса в грядущей экранизации цикла Терри Пратчетта
«Стража
», уверяет Deadline
.
К команде сериала телевизионной сети BBC America также присоединились Адам Хьюгилл
, Джо Итан-Кент
, Марама Корлетт
, Лара Росси
и Сэм Адвевунми
.
Первый сезон будет состоять из восьми серий. Сценаристом телешоу выступает Саймон Аллен
. За производство отвечают BBC Studios и компания Narrativia, основанная Пратчеттом.
Зрителей ожидает панк-рок-триллер, основой для которого послужила «Ночная стража
», входящая в цикл «Плоский мир
». Речь пойдёт о копах, пытающихся спасти ветхий город.