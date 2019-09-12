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Ричард Дормер возглавит «Стражу»

12 сентября
2019 год

Новости кино >>
12 сентября 2019
Звезда «Игры престолов» Ричард Дормер воплотит образ капитана Сэмюэля Ваймса в грядущей экранизации цикла Терри Пратчетта «Стража», уверяет Deadline.

К команде сериала телевизионной сети BBC America также присоединились Адам Хьюгилл, Джо Итан-Кент, Марама Корлетт, Лара Росси и Сэм Адвевунми.


Первый сезон будет состоять из восьми серий. Сценаристом телешоу выступает Саймон Аллен. За производство отвечают BBC Studios и компания Narrativia, основанная Пратчеттом.

Зрителей ожидает панк-рок-триллер, основой для которого послужила «Ночная стража», входящая в цикл «Плоский мир». Речь пойдёт о копах, пытающихся спасти ветхий город.
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