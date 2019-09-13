«Герой» с Александром Петровым выйдет в Германии и Великобритании

«26 сентября в Мюнхене крупнейший дистрибьютор российского кино за рубежом, кинопрокатная компания KinoKartina.TV, открывает новый сезон. Первой европейской премьерой станет фильм о русском Джеймсе Бонде – «Герой». Главную роль в проекте исполнил Александр Петров. Он лично представит фильм. Сразу после премьерного показа «Герой» выходит в широкий прокат - фильм будет показан в Германии и Великобритании», – отмечается в сообщении.
По сюжету фильма «Герой» 15 лет назад Андрей (Петров) под руководством своего отца, полковника Родина (Владимир Машков), прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей «сжёг мосты», остался в Европе и старался не вспоминать о прошлом. Но однажды ему звонит отец, которого все считали погибшим. Тот сообщает, что на Андрея открыта охота, но кто решил его уничтожить – неизвестно. Спасаясь бегством, он находит Машу (Светлана Ходченкова), с которой учился в спецшколе. Андрею предстоит пройти через любовь и предательство и узнать об истинных масштабах беспощадной шпионской игры, в которую он оказался втянут поневоле.
«У нас запланирован насыщенный сезон с серией премьер российских проектов в Европе, США и Великобритании, где мы работаем с апреля. Интересно, что первая наша премьера в Лондоне также была связана с проектом, где снимается Владимир Машков - это был показ фильма "Миллиард". А с Александром Петровым у нас совсем скоро предстоит еще одна европейская премьера – фильм "Текст"» , – поделилась исполнительный директор KinoKartina.TV Ольга Рогаченко.