Еще один приквел «Игры престолов» может рассказать историю Таргариенов

Телеканал HBO собирается заказать пилотный эпизод еще одного приквела «Игры престолов
», который будет посвящен дому Таргариенов, сообщает Deadline
.
Над проектом работают Джордж Р.Р. Мартин и создатель фантастического сериала «Колония
» (Colony) Райан Кондал
. По информации источников издания, работал над ним ведется с прошлой осени, а в основу положена книга Мартина «Пламя и кровь», опубликованная в ноябре прошлого года. Действие разворачивается за 300 лет до событий «Игры престолов» и фокусируется на династии Таргариенов – от завоевания Семи Королевств Эйгоном до совершеннолетия короля Эйгона III, во время которого умерли последние драконы Таргариенов. Существенная часть посвящена гражданской войне (Пляска Драконов), расколовшей Семь Королевств, и это, как утверждает издание, станет одним из ключевых событий приквела.
Как считает Deadline, этот проект – один из пяти ранее анонсированных приквелов «Игры престолов». Для первого
из них – с Наоми Уоттс
, Наоми Аки
и Денис Гоф
– уже снят пилот. В нем действие развивается за пять тысячелетий до событий, рассказанных в «Игре престолов», когда было не семь больших королевств, а сотни маленьких. Название нового проекта пока не известно. Мартин предлагает назвать его «Долгая ночь», как назывался третий эпизод заключительного сезона «Игры престолов», но это пока рабочий вариант. Другой – «Самая долгая ночь» – писателя устроит и такой. Сейчас этот проект находится на этапе пост-продакшна – в ожидании решения студии, получит ли пилот продолжение.
Два других проекта, как писал Мартин в мае, находятся на этапе сценария. Причем писатель намекал именно на «Пламя и кровь», которая тогда входила в список бестселлеров The New York Times.