Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Еще один приквел «Игры престолов» может рассказать историю Таргариенов

13 сентября
2019 год

Новости кино >>
13 сентября 2019
Телеканал HBO собирается заказать пилотный эпизод еще одного приквела «Игры престолов», который будет посвящен дому Таргариенов, сообщает Deadline.

Еще один приквел «Игры престолов» может рассказать историю Таргариенов


Над проектом работают Джордж Р.Р. Мартин и создатель фантастического сериала «Колония» (Colony) Райан Кондал. По информации источников издания, работал над ним ведется с прошлой осени, а в основу положена книга Мартина «Пламя и кровь», опубликованная в ноябре прошлого года. Действие разворачивается за 300 лет до событий «Игры престолов» и фокусируется на династии Таргариенов – от завоевания Семи Королевств Эйгоном до совершеннолетия короля Эйгона III, во время которого умерли последние драконы Таргариенов. Существенная часть посвящена гражданской войне (Пляска Драконов), расколовшей Семь Королевств, и это, как утверждает издание, станет одним из ключевых событий приквела.

Как считает Deadline, этот проект – один из пяти ранее анонсированных приквелов «Игры престолов». Для первого из них – с Наоми Уоттс, Наоми Аки и Денис Гоф – уже снят пилот. В нем действие развивается за пять тысячелетий до событий, рассказанных в «Игре престолов», когда было не семь больших королевств, а сотни маленьких. Название нового проекта пока не известно. Мартин предлагает назвать его «Долгая ночь», как назывался третий эпизод заключительного сезона «Игры престолов», но это пока рабочий вариант. Другой – «Самая долгая ночь» – писателя устроит и такой. Сейчас этот проект находится на этапе пост-продакшна – в ожидании решения студии, получит ли пилот продолжение.

Два других проекта, как писал Мартин в мае, находятся на этапе сценария. Причем писатель намекал именно на «Пламя и кровь», которая тогда входила в список бестселлеров The New York Times.
версия для печати
Ссылки по теме
Стали известны подробности приквела «Игры престолов»
Переживем: Алексей Филиппов о том, почему финал «Игры престолов» сделает нас сильнее
Поиск по меткам
Зарубежные сериалы
персоны
Наоми АкиДенис ГофНаоми Уоттс
фильмы
Игра престолов

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Андрей Дымшаков
10 сентября ушёл из жизни актёр Андрей Дымшаков.

День рождения >>

Сергей Гамов
Екатерина Еланская
Дмитрий Зеничев
Наталья Кованько
Вадим Пожарский
Екатерина Проскурина
Марк Прудкин
Семён Свашенко
Сергей Скрипкин
Жаклин Биссет
Скотт Брэйди
Збигнев Запасевич
Кристиана Капотонди
Ричард Киль
Клодетт Кольбер
Тайлер Перри
все родившиеся 13 сентября >>

Афиша кино >>

Манхэттен
комедия, мелодрама
США, 1979
Пункт назначения: Смайл
фильм ужасов
Канада, Норвегия, США, 2018
Промар
научная фантастика, приключения
Япония, 2019
Сорокин трип
биография
Россия, 2019
Бунюэль в лабиринте черепах
биография, драма
Испания, Нидерланды, Германия, 2018
Годовщина революции
исторический фильм
СССР, 1918
Дорогой папа
лирическая комедия
Россия, 2019
Капитал в XXI веке
экранизация
Новая Зеландия, Франция, 2019
Птичий дозор
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, Канада, Франция, 2018
Русское краткое. Победители Кинотавра-2019
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2019
Стриптизёрши
драма, комедия, криминальный фильм
США, 2019
Щегол
драма, экранизация
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен