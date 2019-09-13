Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Красота очень сильно зависит от внутреннего самоощущения: съемки фильма «Красотка!» Яны Гладких

13 сентября
2019 год

Новости кино >>
13 сентября 2019
В Москве завершаются съемки дебютного полного метра Яны Гладких «Красотка!» – истории о том, как обычная девушка, проснувшись однажды утром, вдруг ощущает себя сногсшибательной красоткой. Главную роль сыграла Юлия Александрова, а ее партнерами стали Андрей Бурковский, Павел Ворожцов, Григорий Калинин, Янина Студилина и другие известные артисты. Незадолго до окончания съемок Кино-театр.ру побывал на площадке и узнал подробности картины.

Красота очень сильно зависит от внутреннего самоощущения: съемки фильма «Красотка!» Яны Гладких
фото: Пресс-служба компании "Марс Медиа"

В одном из дворцов спорта отстроили огромный ринг, подобный тому, на котором бьются боксеры, однако к спорту происходящее на этой площадке отношения не имеет. Здесь снимается одна из финальных сцен «Красотки!» – финал соревнований между пластическими хирургами. В центре внимания четыре доктора из разных стран и их прекрасные творения с идеальной внешностью и отточенной фигурами. Россию на этом «соревновании» представляет доктор Илья Архипцов в исполнении Андрея Бурковского. Он, предчувствуя победу, ведет под руку свое творение – идеальную Анжелу Поцелуеву, которую играет Яна Кошкина. Через несколько минут объявят итоги, но не все на этой церемонии пойдет гладко – без главной героини Полины (Юлия Александрова) сцена не обойдется.

«У меня таких героинь еще не было, – с восторгом признается актриса. – Мне кажется, это такая роль, в которой можно попробовать раскрыть себя по-новому, очень здесь интересный случается перевертыш».

Красота очень сильно зависит от внутреннего самоощущения: съемки фильма «Красотка!» Яны Гладких
фото: Пресс-служба компании "Марс Медиа"

В начале фильма Полина тянет на себе витающего в облаках мужа и берется за любую, в том числе мужскую работу. Александрова рассказывает, что, работая над этой частью образа, она представляла оператора Ксению Середу, с которой сотрудничала на сериале «Звоните ДиКаприо!».

«Она девушка, ее мужиком не назовешь вообще! Но она себя так уверенно держит, что никаких вопросов, что «баба рулит» не возникает. Когда мы подбирали одежду с нашим художником по костюмам, я даже Ксюше отправляла фотки и говорила, что она референс. Ксюша очень смешно ответила: «Судя по открывалке, которая у тебя висит на кармане на цепочке ты женщина-гафер», – вспоминает Юлия Александрова.

Сценарий «Красотки!», кстати, написала Евгения Хрипкова, работавшая – опять же – и на «Звоните ДиКаприо!».

«Сценарий мне предложил Рубен Дишдишян, я его прочла, и мне показалось, что эта история универсальна абсолютно для любого человека, вне зависимости от того, мужчина это или женщина, подросток или человек в возрасте. Это вещи, которые близки каждому. Я не думаю, что есть много людей, которые утром просыпаются, смотрят на себя в зеркало и говорят: «Вот это потрясающе! Как природа такое создала! Никогда ничего подобного не видел!» Мне кажется, каждый из нас знает свое слабое место, как он считает, что можно сделать лучше в самом себе – во внешности и не только. Это может быть и размер ушей, и размер зарплаты», – говорит режиссер Яна Гладких.

Красота очень сильно зависит от внутреннего самоощущения: съемки фильма «Красотка!» Яны Гладких
фото: Пресс-служба компании "Марс Медиа"

С Юлией Александровой она познакомилась на прошлогоднем фестивале «Движение» в Омске, где короткометражка режиссера «Аня – это Яна наоборот» получила приз. Причем вручала его Яне тогда именно Александрова.

«Тогда мы первый раз познакомились, совершенно шапочно. И когда я позвала ее на пробы, то очень надеялась, что она вспомнит меня. Не знаю, повлияло ли это на ее согласие сниматься в картине, но я на надеялась, что у меня будет какой-то бонус, что я не просто дебютант из ниоткуда, а что она видела мое кино. Как только Юля пришла на пробы, для меня стало однозначно понятно, что я больше никого искать не буду и это то, что нужно», – говорит Гладких.

Александрова тоже вспоминает, что на пробах они «сразу совпали».

«На мой взгляд, большой плюс Яны в том, что она очень крутая и талантливая артистка. Они с Федей (Лясс – оператор картины, прим.ред) совпадают по визуализации процесса, но что касается артистов она прекрасно понимает, что хочет, представляет все сцены, а для меня это очень важно. Причем она объясняет задачу, делая такое выразительное лицо, что я сразу всё понимаю. И мы с ней как артистки совпадаем как творческие организмы, поэтому мне с ней более чем комфортно, я ею вдохновляюсь», – отмечает актриса.

Красота очень сильно зависит от внутреннего самоощущения: съемки фильма «Красотка!» Яны Гладких
фото: Пресс-служба компании "Марс Медиа"

С Павлом Ворожцовым и Андреем Бурковским режиссер знакома давно – они вместе играют в театре.

«Яночка – молодец я ее очень давно знаю, мы с ней вместе работали в МХТ, и вот она стала режиссером. Она, кстати, со мной сделала очень интересный ход. Попросила прийти на пробы, я ответил, «чего пробовать-то», но пришел и увидел, как эта женщина, которую я много лет знал как актрису, работает как режиссер. Потрясающе!» – вспоминает Бурковский.

Он уверен, что «Красотка!» – это кино не только про «стереотипные понимания красоты», но и про «внутреннюю самооценку и внутреннюю красоту, которую ты даришь миру».

Красота очень сильно зависит от внутреннего самоощущения: съемки фильма «Красотка!» Яны Гладких
фото: Пресс-служба компании "Марс Медиа"

«Надо быть внутренне красивой и нравиться себе. Это относится не только к женщинам, но и к мужчинам. Был такое эксперимент, когда художник рисовал портрет сначала по словам того, кого он изображает на картине, а затем по словам другого человека, который видел этого. И портрет, написанный со слов другого, всегда был красивее. Поэтому нужно прежде всего быть собой, в каком-то дзене», – подчеркивает актер.

Режиссер также говорит о том, что главная героиня Полина переделывает свой внутренний мир, пока «другие переделывают себя».

«Красота очень сильно зависит от внутреннего самоощущения. Не от прически, которую ты сделала, не от того, накрасили тебя в салоне или ты сама, стилист тебя одел или ты натянул на себя первое, что попалось под руку. Все это имеет маленькое значение рядом с внутренней гармонией, с жизнью, людьми, которые тебя окружают, твоей удовлетворенностью от того, что ты делаешь. Вот это определяющие вещи», – считает режиссер.

Красота очень сильно зависит от внутреннего самоощущения: съемки фильма «Красотка!» Яны Гладких
фото: Пресс-служба компании "Марс Медиа"

Этого же мнения придерживается и актриса Янина Студилина, в «Красотке!» она играет бывшую одноклассницу Полины, звезду их класса, такую школьную диву.

«Моя Аня внешне создает впечатление абсолютно идеальной, уверенной в себе, успешной девушкой, а во время фильма мы узнаем, что у нее есть изъян, огромный комплекс и это большое открытие для всех людей вокруг. Внутри она очень переживает по поводу своей внешности. Когда Полина спустя время встречается с этим идеалом красоты, понимает, что у этого идеала много внутренних проблем, понимает, что красота человека внутри, а не снаружи», – рассказывает о своей героине Студилина.

Актриса уверена, что «Красотка!» будет интересна всем: «Помимо романтических линий, в фильме много юмора. Мне кажется, это будет такой эмоциональный аттракцион». Готов фильм будет в следующем году.

Маша Токмашева
версия для печати
Ссылки по теме
МХТ им. Чехова пожертвует средства от спектакля «№13D» на лечение ребенка Яны Гладких
Яна Гладких попросила помощи для ещё не рождённого ребёнка
Юлия Александрова станет «Красоткой!»
Поиск по меткам
КомедияМария ТокмашеваРоссийские фильмы
персоны
Юлия АлександроваАндрей БурковскийПавел ВорожцовЯна ГладкихРубен ДишдишянГригорий КалининЯна КошкинаФёдор ЛяссКсения СередаЯнина СтудилинаЕвгения Хрипкова
фильмы
Звоните ДиКаприо!Красотка!

фотографии >>
Красота очень сильно зависит от внутреннего самоощущения: съемки фильма «Красотка!» Яны Гладких фотографии
Красота очень сильно зависит от внутреннего самоощущения: съемки фильма «Красотка!» Яны Гладких фотографии
Красота очень сильно зависит от внутреннего самоощущения: съемки фильма «Красотка!» Яны Гладких фотографии
Красота очень сильно зависит от внутреннего самоощущения: съемки фильма «Красотка!» Яны Гладких фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Андрей Дымшаков
10 сентября ушёл из жизни актёр Андрей Дымшаков.

День рождения >>

Сергей Гамов
Екатерина Еланская
Дмитрий Зеничев
Наталья Кованько
Вадим Пожарский
Екатерина Проскурина
Марк Прудкин
Семён Свашенко
Сергей Скрипкин
Жаклин Биссет
Скотт Брэйди
Збигнев Запасевич
Кристиана Капотонди
Ричард Киль
Клодетт Кольбер
Тайлер Перри
все родившиеся 13 сентября >>

Афиша кино >>

Манхэттен
комедия, мелодрама
США, 1979
Пункт назначения: Смайл
фильм ужасов
Канада, Норвегия, США, 2018
Промар
научная фантастика, приключения
Япония, 2019
Сорокин трип
биография
Россия, 2019
Бунюэль в лабиринте черепах
биография, драма
Испания, Нидерланды, Германия, 2018
Годовщина революции
исторический фильм
СССР, 1918
Дорогой папа
лирическая комедия
Россия, 2019
Капитал в XXI веке
экранизация
Новая Зеландия, Франция, 2019
Птичий дозор
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, Канада, Франция, 2018
Русское краткое. Победители Кинотавра-2019
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2019
Стриптизёрши
драма, комедия, криминальный фильм
США, 2019
Щегол
драма, экранизация
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен