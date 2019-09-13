Красота очень сильно зависит от внутреннего самоощущения: съемки фильма «Красотка!» Яны Гладких

В одном из дворцов спорта отстроили огромный ринг, подобный тому, на котором бьются боксеры, однако к спорту происходящее на этой площадке отношения не имеет. Здесь снимается одна из финальных сцен «Красотки!» – финал соревнований между пластическими хирургами. В центре внимания четыре доктора из разных стран и их прекрасные творения с идеальной внешностью и отточенной фигурами. Россию на этом «соревновании» представляет доктор Илья Архипцов в исполнении Андрея Бурковского. Он, предчувствуя победу, ведет под руку свое творение – идеальную Анжелу Поцелуеву, которую играет Яна Кошкина. Через несколько минут объявят итоги, но не все на этой церемонии пойдет гладко – без главной героини Полины (Юлия Александрова) сцена не обойдется.
«У меня таких героинь еще не было, – с восторгом признается актриса. – Мне кажется, это такая роль, в которой можно попробовать раскрыть себя по-новому, очень здесь интересный случается перевертыш».
фото: Пресс-служба компании "Марс Медиа"
В начале фильма Полина тянет на себе витающего в облаках мужа и берется за любую, в том числе мужскую работу. Александрова рассказывает, что, работая над этой частью образа, она представляла оператора Ксению Середу, с которой сотрудничала на сериале «Звоните ДиКаприо!».
«Она девушка, ее мужиком не назовешь вообще! Но она себя так уверенно держит, что никаких вопросов, что «баба рулит» не возникает. Когда мы подбирали одежду с нашим художником по костюмам, я даже Ксюше отправляла фотки и говорила, что она референс. Ксюша очень смешно ответила: «Судя по открывалке, которая у тебя висит на кармане на цепочке ты женщина-гафер», – вспоминает Юлия Александрова.
Сценарий «Красотки!», кстати, написала Евгения Хрипкова, работавшая – опять же – и на «Звоните ДиКаприо!».
«Сценарий мне предложил Рубен Дишдишян, я его прочла, и мне показалось, что эта история универсальна абсолютно для любого человека, вне зависимости от того, мужчина это или женщина, подросток или человек в возрасте. Это вещи, которые близки каждому. Я не думаю, что есть много людей, которые утром просыпаются, смотрят на себя в зеркало и говорят: «Вот это потрясающе! Как природа такое создала! Никогда ничего подобного не видел!» Мне кажется, каждый из нас знает свое слабое место, как он считает, что можно сделать лучше в самом себе – во внешности и не только. Это может быть и размер ушей, и размер зарплаты», – говорит режиссер Яна Гладких.
«Тогда мы первый раз познакомились, совершенно шапочно. И когда я позвала ее на пробы, то очень надеялась, что она вспомнит меня. Не знаю, повлияло ли это на ее согласие сниматься в картине, но я на надеялась, что у меня будет какой-то бонус, что я не просто дебютант из ниоткуда, а что она видела мое кино. Как только Юля пришла на пробы, для меня стало однозначно понятно, что я больше никого искать не буду и это то, что нужно», – говорит Гладких.
Александрова тоже вспоминает, что на пробах они «сразу совпали».
«На мой взгляд, большой плюс Яны в том, что она очень крутая и талантливая артистка. Они с Федей (Лясс – оператор картины, прим.ред) совпадают по визуализации процесса, но что касается артистов она прекрасно понимает, что хочет, представляет все сцены, а для меня это очень важно. Причем она объясняет задачу, делая такое выразительное лицо, что я сразу всё понимаю. И мы с ней как артистки совпадаем как творческие организмы, поэтому мне с ней более чем комфортно, я ею вдохновляюсь», – отмечает актриса.
фото: Пресс-служба компании "Марс Медиа"
С Павлом Ворожцовым и Андреем Бурковским режиссер знакома давно – они вместе играют в театре.
«Яночка – молодец я ее очень давно знаю, мы с ней вместе работали в МХТ, и вот она стала режиссером. Она, кстати, со мной сделала очень интересный ход. Попросила прийти на пробы, я ответил, «чего пробовать-то», но пришел и увидел, как эта женщина, которую я много лет знал как актрису, работает как режиссер. Потрясающе!» – вспоминает Бурковский.
Он уверен, что «Красотка!» – это кино не только про «стереотипные понимания красоты», но и про «внутреннюю самооценку и внутреннюю красоту, которую ты даришь миру».
фото: Пресс-служба компании "Марс Медиа"
«Надо быть внутренне красивой и нравиться себе. Это относится не только к женщинам, но и к мужчинам. Был такое эксперимент, когда художник рисовал портрет сначала по словам того, кого он изображает на картине, а затем по словам другого человека, который видел этого. И портрет, написанный со слов другого, всегда был красивее. Поэтому нужно прежде всего быть собой, в каком-то дзене», – подчеркивает актер.
Режиссер также говорит о том, что главная героиня Полина переделывает свой внутренний мир, пока «другие переделывают себя».
«Красота очень сильно зависит от внутреннего самоощущения. Не от прически, которую ты сделала, не от того, накрасили тебя в салоне или ты сама, стилист тебя одел или ты натянул на себя первое, что попалось под руку. Все это имеет маленькое значение рядом с внутренней гармонией, с жизнью, людьми, которые тебя окружают, твоей удовлетворенностью от того, что ты делаешь. Вот это определяющие вещи», – считает режиссер.
фото: Пресс-служба компании "Марс Медиа"
Этого же мнения придерживается и актриса Янина Студилина, в «Красотке!» она играет бывшую одноклассницу Полины, звезду их класса, такую школьную диву.
«Моя Аня внешне создает впечатление абсолютно идеальной, уверенной в себе, успешной девушкой, а во время фильма мы узнаем, что у нее есть изъян, огромный комплекс и это большое открытие для всех людей вокруг. Внутри она очень переживает по поводу своей внешности. Когда Полина спустя время встречается с этим идеалом красоты, понимает, что у этого идеала много внутренних проблем, понимает, что красота человека внутри, а не снаружи», – рассказывает о своей героине Студилина.
Актриса уверена, что «Красотка!» будет интересна всем: «Помимо романтических линий, в фильме много юмора. Мне кажется, это будет такой эмоциональный аттракцион». Готов фильм будет в следующем году.