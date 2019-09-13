Фестиваль «Телемания» запускает бесплатные мастер-классы

В рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» будут проходить открытые бесплатные мастер-классы от лидеров современной медиандустрии для студентов кино- и телевузов и начинающих авторов, сообщает пресс-служба фестиваля.
фото: Пресс-служба фестиваля "Телемания"
Так, уже 18 сентября в 14:30 в Институте кино и телевидения (ГИТР) состоится первая «Индустриальная среда» на которой участники узнают, как работают фестивальные отборщики, о каким принципам происходит отбор фильмов в различные программы, почему одни фильмы становятся фестивальными хитами, а другие не выстреливают, какие бонусы можно получить от «Телемании – 2019» в её новом формате.
Спикерами выступят отборщик программы короткого метра ММКФ и программный директор «Телемании» Андрей Щиголев и генеральный продюсер «Телемании», исполнительный продюсер компании по фестивальному продвижению фильмов CinePromo Елена Коржаева.
Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться по ссылке. Также планируется онлайн-стриминг на YouTube-каналах организатора и инфопартнеров, в том числе Кино-театра.ру.