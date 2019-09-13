ревью

Новости кино Фестиваль «Телемания» запускает бесплатные мастер-классы На первом расскажут, как и зачем отправлять фильмы на фестивали.

Новости кино Красота очень сильно зависит от внутреннего самоощущения: съемки фильма «Красотка!» Яны Гладких Репортаж со съемочной площадки картины, где Юлия Александрова и Андрей Бурковский борются со стереотипами.

Новости кино Еще один приквел «Игры престолов» может рассказать историю Таргариенов Проект основан на книге «Пламя и кровь».

Новости кино «Герой» с Александром Петровым выйдет в Германии и Великобритании Прокат намечен на конец сентября.