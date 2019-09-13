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Фестиваль «Телемания» запускает бесплатные мастер-классы

13 сентября
2019 год

Новости кино >>
13 сентября 2019
В рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» будут проходить открытые бесплатные мастер-классы от лидеров современной медиандустрии для студентов кино- и телевузов и начинающих авторов, сообщает пресс-служба фестиваля.

Фестиваль «Телемания» запускает бесплатные мастер-классы
фото: Пресс-служба фестиваля "Телемания"

Так, уже 18 сентября в 14:30 в Институте кино и телевидения (ГИТР) состоится первая «Индустриальная среда» на которой участники узнают, как работают фестивальные отборщики, о каким принципам происходит отбор фильмов в различные программы, почему одни фильмы становятся фестивальными хитами, а другие не выстреливают, какие бонусы можно получить от «Телемании – 2019» в её новом формате.

Спикерами выступят отборщик программы короткого метра ММКФ и программный директор «Телемании» Андрей Щиголев и генеральный продюсер «Телемании», исполнительный продюсер компании по фестивальному продвижению фильмов CinePromo Елена Коржаева.

Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться по ссылке. Также планируется онлайн-стриминг на YouTube-каналах организатора и инфопартнеров, в том числе Кино-театра.ру.
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